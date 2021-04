La plus grande Nintendo Switch fonctionnelle au monde est donnée à un hôpital pour enfants

le Commutateur Nintendo est la console mobile parfaite pour de nombreux joueurs, qui peut être utilisée non seulement en déplacement, mais également dans la station d’accueil du salon à la maison. En conséquence, les nombreux titres de commutation peuvent être lus sur un téléviseur plus grand avec plus de puissance. Mais que se passerait-il si ce téléviseur était directement intégré au commutateur?

Le plus grand commutateur Nintendo au monde!

L’inventeur avait apparemment exactement cette pensée folle Michael Pick, qui montre la construction de la plus grande et entièrement fonctionnelle Nintendo Switch au monde sur sa chaîne YouTube. Un écran 4K sert d’affichage, le cadre de la console est en bois, de nombreux éléments intégrés tels que les boutons et les déclencheurs proviennent d’une imprimante 3D. À l’intérieur, le commutateur d’origine continue de faire son travail avec la station d’accueil.

Le poids total de la console géante est énorme 29,48 kilogrammes. Avec Mesure environ 180 x 80 La Nintendo Switch est faite de bois dans son ensemble 650 pour cent plus grand que la console Nintendo d’origine.

Michael Pick peut faire fonctionner la console directement via la réplique Joy-Con, mais en raison de la taille, ce n’est pas très amusant. Pour cette raison, le YouTuber a pensé à un moyen d’utiliser le contrôleur Pro et un ancien contrôleur GameCube.

L’Américain n’a pas gardé l’énorme Nintendo Switch pour lui-même, mais l’a fait don à un hôpital pour enfants (St.Jude’s Children’s Hospital) à Memphis. Les enfants s’amuseront certainement avec la console Nintendo inhabituellement grande, tandis que nous attendons avec impatience d’autres projets de l’amateur créatif YouTube.