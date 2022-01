L’acteur de High School Musical qui rejoint la troisième saison de la série sur Disney+

Parmi le contenu original de Disney+, voilà une série qui a su se démarquer des autres. Il s’agit de High School Musical : La comédie musicale : La série, la fiction qui reprend la célèbre trilogie mettant en scène Zac Efron et Vanessa Hudgens et qui a su catapulter des personnages comme Olivia Rodrigue. Très bientôt la troisième saison arrivera sur la plateforme de streaming et la nouvelle enthousiasme les téléspectateurs. Entre elles, le retour d’un acteur du film original.

La série est arrivée en 2019 dans le but de présenter une histoire complètement renouvelée. Est-ce que l’intrigue tourne autour des étudiants de Est élevé, le même endroit où le célèbre film de Disney a été tourné. Pour cela, ils préparent une comédie musicale dans leurs cours de théâtre basée sur l’histoire de Troy et Gabriella. Dans ce sens, Nini (Olivia Rodrigo), une adolescente talentueuse, et Ricky (Joshua Basset)), son ex-petit ami, se présentent aux auditions pour devenir les nouvelles stars de l’institut.

C’est un fait que la fiction reviendra sur Disney+ mais, désormais, tout est plus que confirmé. La production a déjà commencé Les anges et sera installé dans Camper le lac peu profond, un camp en Californie. Là, les Wildcats et leurs compagnons mettront en scène Aventure gelée gelée, après le succès de La belle et la Bête. De cette façon, de nouveaux personnages seront intégrés à la série créée par Tim Federle.

Adrien Lyes sera ajouté dans le cadre de la distribution stable pour donner vie à Jet, un mystérieux membre du camp, ainsi qu’apparaître Saylor Cloche Incarnez Maddox, un passionné de technologie joyeux et ingénieux qui suit toujours les règles. De même, ils continueront dans la fiction Olivia Rodrigo (Nini), Joshua Bassett (Ricky), Matt Cornett (EJ), Sofia Wylie (Gina), Julia Lester (Ashlyn), Dara Reneé (Kourtney), Frankie Rodriguez (Carlos), Kate Reinders (Mlle Jenn) et Olivia Rose Keegan (Lily).

Ce n’est pas tout! Parce qu’il y aura des invités de luxe. se démarquera Corbin Bleu, l’acteur qui a donné vie à Chad Danford. Sa participation intervient après la comédie musicale engageante mettant en vedette Lucas Grabeel (Ryan Evans). Ils auront aussi leur temps Meg Donnelly, actrice de DES MORTS-VIVANTS, OuiJason Earle, figure de Hannah Montana. En ce qui concerne la musique, non seulement les chansons de École de musiquel, mais aussi ceux de Aventure gelée gelée Oui Rocher du camp, toutes les productions disponibles sur Disney+.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂