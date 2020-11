"L’Académie des parapluies": Netflix donne le feu vert pour la saison 3

C’est enfin officiel: « The Umbrella Academy » entre dans le troisième tour! Le service de streaming Netflix a commandé une troisième saison de la série. L’adaptation télévisée des bandes dessinées de Gerard Way et Gabriel Bá recevra donc au moins dix épisodes supplémentaires.

Le tournage de la saison 3 de « The Umbrella Academy » devrait débuter en février à Toronto, au Canada, rapporte Deadline.

Les frères et sœurs Hargreeves reviennent

Le retour du casting précédent a également déjà été confirmé. Il y a des retrouvailles avec les acteurs des frères et sœurs Hargreeves Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher et Justin H. Min. En outre, Ritu Arya dans l’intérêt amoureux de Diego Lila et Colm Feore reviendra en tant que père adoptif de la Umbrella Academy, Reginald Hargreeves.

Steve Blackman, qui était responsable des deux premières saisons de l’étrange série de super-héros, continuera à jouer le rôle de showrunner.

Que s’est-il passé en dernier …

À la fin de la saison 2, Vanya, Luther, Diego, Allison, Klaus et le numéro 5 font enfin le saut en 2019 après leurs expériences dans les années 1960. Cependant, ils y trouvent qu’ils ont empêché l’apocalypse de la saison 1. , mais ont également changé la chronologie grâce à leur intervention: votre père adoptif, qui est décédé, est vivant – et au lieu de l’Académie des parapluies, a fondé la Sparrow Academy, qui comprend également un Ben très vivant …