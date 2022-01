« Rebel » Saison 2 : tout savoir sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

Bien que Sin Nombre ait réussi à atteindre la finale de la Battle of the Bands, il n’est pas clair s’ils ont remporté la compétition, de plus ses membres ont pris des décisions qui auront des conséquences. Par conséquent, une deuxième saison de « Rebelle« Pour découvrir ce qui va se passer avec Luka Colucci, Jana Cohen, Esteban, Andi, Dixón, MJ, Emilia et Sebastián.

Cependant, jusqu’à présent, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série mexicaine, mais apparemment dans le dernier chapitre, il reste encore plusieurs mystères non résolus qui pourraient être résolus dans un nouveau lot d’épisodes.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle du géant du streaming, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, il peut déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Les membres de « Rebelde » révélant que Sebastián est le chef de la Loge (Photo : Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « REBELDE » ?

A la fin de la première saison de « Rebelle”, Les membres de la Loge reçoivent leur punition, sauf Sebas, qui est sauvé pour être le fils du chef du gouvernement. Au lieu de cela, Marcelo offre la tête de son fils Luka et permet à Sin Nombre de participer à la finale de la Batalla de Banda sans se taire, ce qu’ils ne sont pas prêts à accepter.

Pendant le spectacle, Emilia quittait Sebastián pour parler à tout le monde de sa relation avec Andi. Mais Langarica n’est pas hors de la compétition, puisque MJ le rejoint pour montrer à ses parents ses talents et lui permettre d’assister à l’EWS.

Lorsque le tour de Sin Nombre arrive, ils révèlent avec Luka que Sebas est le chef de la Loge et partagent les tests avec tous les étudiants. Bien que Marcelo ordonne sa disqualification, Rebelde se présente et enchante le public.

Alors qui a gagné le concours de musique ? Qu’arrivera-t-il à MJ? Sebas recevra-t-il sa punition ? Esteban va-t-il affronter son vrai père ? Où est allé Luka ? Reviendrez-vous à l’EWS ? Que vont devenir Emilia et Andi ?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « REBELDE »

La deuxième saison de « Rebelle« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande annonce de « Rebelde », série mexicaine Netflix

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « REBELDE » 2

Azul Guaita dans le rôle de Jana Cohen Gandia

Franco Masini dans le rôle de Luka Colucci

Sérgio Mayer Mori dans le rôle d’Esteban Torres

Andrea Chaparro dans le rôle de María José ‘M.J’ Sevilla

Jerónimo Cantillo dans le rôle de Guillermo ‘Dixon’ lvarez

Lizeth Selene dans le rôle d’Andrea ‘Andi’ Agosti

Giovanna Grigio dans le rôle d’Emilia Alo

Alejandro Puente dans le rôle de Sebastián ‘Sebas’ Langarica

Estefanía Villarreal dans le rôle de Celina Ferrer Mitre

Karla Cossio dans le rôle de Pilar Gandia

Leonardo de Lozanne comme Marcelo Colucci

Karla Sofia Gascon dans le rôle de Lourdes

Pamela Almanza dans le rôle d’Anita

Dominika Paleta dans le rôle de Marina Funtanet

Alejandro Puente dans le rôle de Sebastián ‘Sebas’ Langarica dans « Rebelde » (Photo: Netflix)

QUAND SORTIR LA SAISON 2 DE « REBELDE » ?

La deuxième saison de « Rebelle« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais il est fort probable que les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme de streaming en 2023.