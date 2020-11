Star Wars: L’acteur mandalorien Omid Abtahi réalise son rêve d’enfance

Au cours de la deuxième saison actuelle de la série à succès Le mandalorien sur Disney + il y a eu des retrouvailles avec l’acteur dans le dernier épisode “Chapitre 12” Omid Abtahi en tant que scientifique impérial Dr. Pershing dès la première saison.

Son apparence fournit non seulement une preuve supplémentaire de ce que les machinations sombres que Moff Gideon (Giancarlo Esposito) a avec l’enfant – aka Bébé yoda – suivi. Star Wars a également réalisé un grand rêve de l’acteur depuis son enfance: Pour apparaître une fois sous forme d’hologramme.

Le sort de Baby Yoda scellé?

Les hologrammes ne sont pas rares dans Star Wars: Oui Princesse Leia apparu Luke Skywalker la première fois sous la forme d’un hologramme avec un message important Obi Wan Kenobi. Les grands adversaires de la saga ont également utilisé la technologie, que ce soit l’empereur Palpatine lui-même ou l’adversaire Snoke, introduit dans la trilogie finale, pour transmettre des messages à leurs hommes de main.

Quel message important maintenant le scientifique impérial Dr. Pershing a parlé de l’enfant à Moff Gideon (Giancarlo Esposito), cela aurait également dû inciter les fans inconditionnels de la saga à se piquer les oreilles. Il a donc besoin de plus de sang de l’enfant pour découvrir le secret du pouvoir.

Vous pouvez lire de quoi il s’agit ici – mais soyez averti des spoilers:

Au cours de la 2ème saison, nous en apprendrons plus sur le sort de Baby Yoda et, espérons-le, également sur son origine et son espèce, qui comprend également le légendaire maître Jedi Yoda. On obtient plus d’informations tous les vendredis avec un nouvel épisode de la saison en cours de “The Mandalorian” sur Disney +.

