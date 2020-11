Gary Oldman appelle Mank son rôle principal le plus difficile

Au cours d’une carrière de plus de quatre décennies, Gary Oldman a joué une variété époustouflante de personnages, du comte Dracula à Sid Vicious, en passant par Winston Churchill. Pourtant, dans une nouvelle interview avec USA Today, Oldman a déclaré qu’il n’avait jamais joué un rôle plus difficile que le rôle principal dans le nouveau film de David Fincher. Mank.

« [Playing the role was] juste une joie [but] Curieusement, j’ai trouvé que c’était le plus difficile de tous les rôles que j’ai eu … David a dit: «Je te veux aussi absolument nue que tu ne l’as jamais été. Il n’y a pas de perruque, pas de dents, pas de nez forcé. Juste toi. » J’aime le déguisement étrange derrière lequel se cacher. Mais au-delà de cela, vous jouez un homme qui a une telle haine de soi. «

Le penchant d’Oldman pour les costumes élaborés est bien connu. Certains de ses rôles les plus célèbres, de Dracula à Churchill, impliquaient de lourdes quantités de maquillage qui obscurcissaient presque complètement l’acteur en dessous. De même, même dans ses sorties moins acclamées par la critique comme Cinquième élément, les cheveux et le maquillage de l’acteur sont tellement bizarres qu’il est difficile de croire que le même gars a joué le rôle sec et discret du commissaire Gordon dans Christopher Nolan’s Chevalier noir trilogie.

Dans Mank, Gary Oldman joue le rôle de Herman J.Mankiewicz, célèbre scénariste hollywoodien qui a eu un grand rôle à jouer dans la création du film emblématique Citoyen Kane. Mank raconte les nombreuses épreuves et tribulations endurées par Herman aux mains d’Orson Welles et du système de studio hollywoodien en général pendant la réalisation de Citoyen Kane.

Malgré son immense talent pour le dialogue vif et son expertise en tant que médecin de scénario, Oldman a décrit Herman J. Mankiewicz comme « un alcoolique de très haut niveau », qui a réussi à mettre sa marque sur de nombreux films emblématiques, de Citoyen Kane aux années 1939 Le magicien d’Oz, mais qui n’a finalement pas pu concilier son côté artistique avec le métier de cinéaste.

« Vous avez ce personnage qui vient à Hollywood et il a tellement de mépris et de dédain pour la qualité de ce qui était diffusé. Comme le disait un ami artiste, c’est de la merde à 99% et puis il y a ce 1% où l’excellence vit et c’est ce que vous recherchez. Cela est devenu comme un Everest pour Mank. Le sommet s’est éloigné de plus en plus, et il s’est rendu compte qu’il n’allait pas écrire cette grande pièce (ou) roman avec laquelle il avait des problèmes l’alcool et le jeu. «

Premières critiques pour Mank ont été très positifs et les critiques prévoient une nouvelle série de nominations pour le meilleur acteur pour Oldman au cours de la saison des récompenses de l’année prochaine. Il semble donc que bien que Mankiewicz ait été l’un des emplois les plus difficiles de la carrière d’Oldman, l’acteur vétéran a prouvé qu’il était plus qu’à la hauteur du défi de créer un autre rôle mémorable à ajouter à son impressionnante filmographie.

Réalisé par David Fincher, Mank présente un casting principal composé de Gary Oldman, Tom Burke, Amanda Seyfried, Lily Collins, Tuppence Middleton, Arliss Howard et Charles Dance. Le film arrive en salles le vendredi 13 novembre et devrait faire ses débuts deux semaines plus tard sur Netflix le vendredi 4 décembre. Cette nouvelle vient de USA Today.

