Le journal secret d’un officier de l’armée pourrait offrir de nouveaux indices sur le crash d’OVNI à Roswell en 1947

Un journal longtemps caché appartenant à un officier du renseignement américain a relancé la recherche sur l’incident de Roswell, le tristement célèbre Crash d’OVNI à Roswell, au Nouveau-Mexique, qui a eu lieu il y a plus de 70 ans.

Lorsqu’un objet mystérieux a percuté le désert près de la Roswell Army Air Field (RAAF) en juillet 1947, le major Jesse Marcel, un officier du renseignement de la RAAF, a été envoyé pour superviser la collecte des débris. Un attaché de presse de la RAAF a publié le 8 juillet un communiqué décrivant «le crash et la récupération d’un« disque volant »», que beaucoup ont interprété comme une preuve de contact avec des extraterrestres. Mais le lendemain, un autre responsable de l’armée a déclaré aux journalistes que des officiers de la RAAF avaient récupéré un ballon météo, pas une soucoupe volante.

Des photos de journaux montraient Marcel posant avec des morceaux de ce qui semblait être un ballon météorologique de haute altitude déchiqueté avec un réflecteur radar. Mais dans les décennies qui ont suivi, beaucoup ont spéculé sur le rapport initial de l’armée sur le « disque volant », se demandant si l’épave était peut-être plus inhabituelle que les photos ne le laissaient entendre. Récemment, la famille de Marcel a révélé qu’il avait tenu un journal de cette période qui pourrait contenir des indices sur l’accident, déclenchant une nouvelle enquête de History Channel dans « Roswell: The First Witness », qui fait partie du réseau « . Les plus grands mystères de l’histoire » séries.

«Le gouvernement a prétendu avoir récupéré un OVNI – il avait un communiqué de presse à ce sujet», a déclaré Ben Smith, un ancien agent de la CIA et enquêteur principal de l’émission. « Aucun autre gouvernement au monde n’a dit » Nous avons un vaisseau spatial « , et le lendemain, il y a un autre communiqué de presse qui dit: » Qu’importe, c’était juste un ballon météo « », a déclaré Smith à 45Secondes.fr.

Image 1 sur 3 Lorsque les responsables militaires ont initialement décrit l’épave à la presse, ils ont qualifié l’objet de «disque volant», alimentant les spéculations sur ses origines extraterrestres. (Crédit d’image: Roswell Daily Record) Image 2 sur 3 Jennifer Naso, examinatrice de documents médico-légaux, inspecte le journal du major Marcel à l’aide d’un comparateur spectral vidéo. (Crédit d’image: Photo par A + E Networks Copyright 2020) Image 3 sur 3 Le major Jesse Marcel, officier principal du renseignement à l’aérodrome de l’Armée de Roswell, a enquêté et récupéré certains des débris du site OVNI de Roswell en 1947. (Crédit d’image: Universal History Archive / Universal Images Group via )

L’émission revisite le site du crash de Roswell, intégrant des levés aériens et de la cartographie, et utilisant l’imagerie multispectrale pour détecter des micro-dépressions dans le sol qui pourraient indiquer où les débris ont atterri, a déclaré Smith.

Mais l’élément central de la nouvelle enquête est un journal, que Marcel aurait tenu à l’époque du crash de Roswell, et qui est maintenant en possession de ses petits-enfants. Des décennies après l’événement, Marcel a déclaré à un intervieweur qu’il pensait que l’objet qui s’est écrasé dans le désert du Nouveau-Mexique avait des origines extraterrestres, Temps rapporté en 1997. L’analyse du journal – et la traduction de son langage cryptique – pourrait révéler des messages codés que Marcel a écrits sur l’accident au moment où il s’est produit, a déclaré Smith.

L’intérêt pour les ovnis n’a pas diminué depuis l’incident de Roswell – si quelque chose, des preuves récentes l’ont amplifié. En 2017 et 2018, les pilotes de l’US Navy ont enregistré trois rencontres avec des OVNIS en mouvement rapide (également appelés UAP, ou phénomènes aériens non identifiés); la Marine a officiellement déclassifié les vidéos en avril de cette année, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Toujours en 2017, un ancien responsable du Pentagone a confirmé l’existence d’une agence fédérale qui avait été enquêter secrètement sur les ovnis depuis 2007, et qui est peut-être encore active aujourd’hui.

Mais pourquoi les événements de Roswell intriguent-ils encore les gens?

« C’est l’histoire d’origine de l’OVNI, la perspective d’un camouflage gouvernemental pour un contact avec des extraterrestres », a déclaré Smith. « La science-fiction existait déjà, mais les choses qui nous sont passées par la culture pop ont trouvé leurs origines dans le secret gouvernemental entourant cette étrange séquence d’événements en 1947 », a-t-il déclaré.

« Tout commence à Roswell. »

Regardez la série d’investigation en trois volets, « Roswell: le premier témoin « sur History Channel, diffusée le samedi 12 décembre à 21 h HE / 20 h CT.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.