Le renouvellement de la saison 10 de Goldbergs est probable alors que Wendi McLendon-Covey signe un nouvel accord

Au milieu de grandes spéculations des fans sur la question de savoir si Les Goldberg serait de retour pour une dixième saison, il semble qu’ABC prépare le terrain pour un renouvellement. Alors que la série comique a longtemps été l’une des émissions les plus populaires du réseau, la sortie de Jeff Garlin dans la saison 9 a fait penser à de nombreux fans qu’ABC irait de l’avant et annulerait l’émission. La saison 10 n’a pas encore été officiellement commandée, bien que Deadline rapporte que la star de la série Wendi McLendon-Covey vient de signer pour apparaître dans une dixième saison potentielle, si le renouvellement devait se concrétiser.

Un renouvellement pourrait dépendre du retour des autres acteurs clés de la distribution, vraisemblablement à part Garlin, pour la saison 10. En tant que série comique d’action en direct la plus ancienne actuellement diffusée, Les Goldberg a également une chance de devenir l’une des très rares sitcoms en direct à atteindre une dixième saison. La saison 11 est également potentiellement sur la table car le nouveau contrat de McLendon-Covey comprendrait une option pour une deuxième année ainsi qu’une « augmentation importante » de son salaire de la saison 9.

Les Goldberg a perdu plusieurs acteurs principaux, un facteur qui aurait pu jouer contre ses espoirs de renouvellement. George Segal est malheureusement décédé en mars 2021 après avoir joué dans huit saisons de la série. Son personnage, Pops, a été retiré de la série lors de la première de la saison 9, car il a été expliqué que le personnage était décédé.

Les Goldberg ont perdu Jeff Garlin dans la saison 9







Créé par Adam F. Goldberg, Les Goldberg a été créée pour la première fois sur ABC en 2013. La série met en vedette Wendi McLovin-Covey, Sean Giambrone, Troy Gentile et Hayley Orrantia. Jeff Garlin avait également été une star principale de la série avant qu’il ne soit annoncé qu’il avait quitté la série dans la saison 9 en raison d’allégations de comportement inapproprié sur le plateau.

« Eh bien, pour être honnête avec vous, il n’y a pas d’histoire », avait déclaré Garlin à propos des allégations dans une interview de Vanity Fair avant son licenciement. « Nous avons une divergence d’opinion, Sony et moi-même. D’accord. Mon opinion est, je ont mon processus sur la façon dont je suis drôle, en termes de scène et de ce que je dois faire. Ils estiment que cela en fait un espace de travail « dangereux ». Je ne comprends pas comment c’est… Je suis toujours une personne gentille et attentionnée. Je fais des erreurs, bien sûr. Mais ma comédie consiste à soulager la douleur des gens. Pourquoi voudrais-je faire souffrir quelqu’un pour rire ? C’est de l’intimidation. C’est tout simplement déplacé pour. »

Il a ajouté: « Nous essayons d’arriver à un endroit où nous parviendrons à un accord. Soit je peux me comporter de la manière [they want] ou non. Nous verrons, mais je ne suis pas viré et je n’ai pas été viré… Quand je tournerai plus de jours, juste pour que ça se passe bien, je ne ferai aucun de mes trucs idiots ou quoi que ce soit, par respect .”

Des images de Garlin qui avaient été tournées avant son licenciement ont été utilisées pour terminer le reste des épisodes de la saison 9. On ne sait pas encore comment son personnage sera exclu de la série, mais cela sera révélé si la saison 10 avance.





