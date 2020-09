Game & Watch: Super Mario Bros. – Nouvelle console portable basée sur des classiques

Vous ne suivrez probablement pas tous le Jeu et regarder souvenez-vous de Nintendo. Mais cela n’a pas d’importance, après tout, l’appareil est le premier ordinateur de poche de Nintendo et est déjà Année 1980 publié. On pourrait donc dire que c’est une sorte de prototype pour ça Gameboy était, qui a ensuite acquis une renommée mondiale et devrait éclipser tout ce qui s’y trouvait.

Nouvel ordinateur de poche, le Game & Watch: Super Mario Bros.

Nintendo produit pour correspondre 35e anniversaire de Super Mario Bros. un nouveau Game & Watch qui rappelle l’original.

Le classique dans un nouveau look tous les boutons importants et est livré avec une version pré-installée de “Super Mario Bros.”. Ainsi, vous pouvez découvrir le jeu NES d’une toute nouvelle manière avec un charme rétro. Il y en a à côté d’un Mode solo même un Mode 2 joueurs. Nintendo déclare que c’est autour 8 heures peut jouer avec l’ordinateur de poche avant que la batterie ne s’éteigne.

© Nintendo

Niveau bonus: En plus de “Super Mario Bros.”, “Super Mario Bros.: Les niveaux perdus” sont également inclus et il y a le jeu classique “Game & Watch: Ball” en plus.

Quand la console portable apparaît-elle? Vous n’avez pas à attendre trop longtemps jusqu’à ce que la console rétro arrive sur le marché. Elle sera sur 13 novembre 2020 livré. La précommande n’est pas encore possible. Quand le moment viendra, tu découvriras PlayCentral.de.

