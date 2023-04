Rihanna rejoint le film des Schtroumpfs en tant que Schtroumpfette ; Écrira des chansons pour le film musical

CinemaCon n’a pas livré trop de surprises cette année, mais Paramount Pictures a fait une apparition inattendue lorsque Rihanna s’est présentée à leur panel pour annoncer qu’elle exprimerait Schtroumpfette dans Le film des Schtroumpfs. Le dernier ajout à Les Schtroumpfs La franchise arrivera le 14 février 2025 et sera une aventure musicale totale pour les petits personnages bleus.





Rihanna a fait sa dernière apparition au Super Bowl de cette année, où elle a révélé qu’elle était enceinte, mais cela ne signifie clairement pas qu’elle est simplement assise et se repose sur ses lauriers. En plus de suivre sa compatriote pop star Katy Perry en tant que voix de Schtroumpfette, Rihanna produira le film et fournira des chansons originales pour la bande originale. En montant sur scène, la chanteuse a plaisanté en disant qu’elle « avait essayé d’obtenir le rôle de Grand Schtroumpf mais cela n’avait pas fonctionné ». Beaucoup conviendront que ce sera probablement pour le mieux. Un communiqué annonçant le casting du chanteur disait :

« Au nom de notre studio et de nos partenaires créatifs chez LAFIG, nous ne pourrions être plus heureux d’avoir trouvé notre Schtroumpfette dans l’une des stars les plus aimées au monde. Avec l’attrait créatif et les talents musicaux singuliers de Rihanna, il existe une énorme opportunité d’élever la pierre de touche culturelle de l’univers des Schtroumpfs d’une manière qui n’a jamais été faite auparavant.

Le directeur de Paramount Animation, Ramsey Naito, a révélé que le nouveau film « explorera les thèmes de l’identité » et posera la question de « qu’est-ce qu’un Schtroumpf ! » Le projet cherchera à rejoindre les goûts de Le film Super Mario Bros. dans la refonte d’une franchise populaire sur grand écran. Les précédents films de Schtroumpf n’ont pas mal du tout, mais après deux hybrides en direct et un film CGI Le village perduil s’agira bien plus d’une longue tentative de lancer une toute nouvelle franchise Schtroumpf.

Le film des Schtroumpfs sera réalisé par le réalisateur de Puss in Boots Chris Miller, et est scénarisé par Pam Brady qui est surtout connue pour avoir travaillé sur Parc du Sud.





Les Schtroumpfs sont sur le point de devenir une grosse affaire pour Paramount

Les Schtroumpfs sont un phénomène culturel depuis des décennies. Issus des bandes dessinées de l’artiste belge Peyo, les petits Schtroumpfs bleus vivant dans leur petit village ont connu de nombreuses enfances, notamment grâce à l’arrivée de leur propre série de dessins animés dans les années 1980. Maintenant, Paramount et Nickelodeon cherchent à augmenter leur production de Smurfiness.

Cela se présentera évidemment sous la forme de nouvelles émissions de télévision, de plus de films et même de jeux vidéo. Paramount essaiera évidemment de sauter dans le train de la construction de l’univers et avec le pouvoir vedette de Rihanna donnant un coup de pied à la distribution vocale de Le film Schtroumpf, ils ne font pas les choses à moitié. A l’origine la première nouvelle sortie pour Les Schtroumpfs devaient sortir en décembre 2024mais cette date a finalement été donnée à un autre distributeur d’argent bleu de Paramount, Sonic l’hérisson. Le retard de deux mois ne signifiera probablement pas grand-chose pour les fans de la franchise, car au final, tout est schtroumpf.