Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 avis

Il y a un peu plus de 11 ans maintenant, un jeu m’est venu entre les mains dont je n’avais pas entendu parler (nous n’avions pas Internet comme maintenant) et sur un thème dont je n’avais aucune idée. Ma première pensée n’a même pas été de l’essayer, mais quand je l’ai essayé, j’ai découvert un jeu qui m’a marqué, et qui est devenu un classique des hangouts entre amis, lorsque l’écran partagé était le seul moyen de se “ mordre ” .

Je parle bien sûr de Tony Hawk’s Pro Skater 1, un jeu qui fut une révolution en son temps, grâce à un moteur graphique qui fonctionnait à merveille et un gameplay accessible qui nécessitait des heures de pratique pour être maîtrisé. Un an après son arrivée, nous avons reçu son deuxième volet numéroté, qui a élargi cette formule et nous a permis de créer notre propre patineur ou un créateur de piste complet, éléments récurrents dans les tranches suivantes.

S’il est vrai que la saga Tony Hawk a reçu plusieurs titres après ces deux, ils n’ont pas récolté le même succès, et il faut se rappeler que, même si ce n’est qu’anecdotique, Tony Hawk’s Pro Skater 2 est le deuxième meilleur jeu de tous les temps selon Metacritic, juste derrière un classique comme Zelda: Ocarina of Time, ou devant d’autres comme GTA IV ou Halo: Combat Evolved.

Maintenant en 2020 vient à nous Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, développé par Visions vicariales, et qui rassemble la remasterisation des deux classiques dans le même jeu. Loin de se limiter à la mise à jour des graphismes, le titre comporte un grand nombre d’ajouts tels que les défis et le multijoueur en ligne, ainsi que des améliorations significatives en termes de contrôle et de performances. Ce Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 sera-t-il le meilleur jeu de skate de tous les temps? On va le voir.

Section technique

Quand je joue un remastering d’un titre que j’ai pu apprécier dans la version originale, j’aime voir comment l’expérience a évolué et changé au fil des ans. J’ai tendance à être assez critique, et c’est qu’à moins d’être une personne qui ne pouvait pas jouer le titre original à l’époque, je pense qu’il y a plusieurs remasters qui ne valent pas du tout la peine. Aussi, cela n’arrive pas avec le Pro Skater 1 + de Tony Hawk deux.

Dès que vous accédez au didacticiel du jeu, vous pouvez voir l’excellent travail de Vicarious Visions lors de la conception et de la modélisation des patineurs professionnels qui composent le modèle de titre. Ce que j’ai adoré, ce sont les animations de tous les patineurs, à la fois en train de faire des figures et de tomber au sol. Ceux-ci sont à un excellent niveau et se sentent très vivants à tout moment, donnant lieu à un jeu qui semble incroyable en mouvement.

Bien sûr le jeu a un éditeur de personnage assez complet. S’il est vrai qu’en termes d’apparence physique nous n’aurons pas trop de possibilités, cela est compensé par la grande variété d’éléments cosmétiques que nous aurons à notre disposition. Des vêtements, des planches, des roues, des essieux, des tatouages ​​… tout pour rendre notre patineur unique. Aussi, dans le plus pur style de Tony Hawk’s Pro Skater 4 nous pourrons améliorer ses caractéristiques, ce qui est sans aucun doute une incitation car cela nous permettra de faire des figures plus grandes et meilleures.

Si la patineurs ils sont bien travaillés, les scénarios méritent une mention séparée. En tant que joueur et fan des versements classiques, plus d’une larme est tombée pendant que j’y jouais, et les scénarios sont recréés avec une précision qui fait peur mais avec des graphismes mis à jour. Le design est très bon, et l’utilisation de lumières et d’ombres lui donne encore plus de réalisme si possible. Le développeur a pris quelques licences pour apporter des modifications, mais elles sont toutes faites avec beaucoup de goût et qu’elles se sentent bien dans le jeu.

Le titre fonctionne à environ 60 images par seconde très rocheux, et que je n’ai pu voir souffrir que lors d’une session en écran partagé. Cela rendra un peu difficile pour les vétérans de la saga de s’y habituer, et c’est parce que la vitesse à laquelle le titre se déplace est plus grande et que nous devons donc être beaucoup plus précis lors de l’exécution des figures. Les écrans de chargement ne sont pas trop nombreux et nous n’aurons à les subir que lorsque nous changerons de carte, étant de quelques secondes chacun.

Enfin, je ne peux pas terminer cette section sans vous parler de la bande originale du jeu, et c’est que pour moi c’est l’un des meilleurs jamais réalisés. Preuve en est que la première chanson que nous entendrons lorsque nous jouerons au jeu sera «Guerrilla Radio» de Rage Against the Machine, un vrai classique. La bande originale comprend pratiquement toutes les chansons des jeux classiques, ainsi que quelques nouvelles qui correspondent parfaitement au titre. Finalement, le jeu arrive entièrement en castillan, à la fois voix et texte.

Gameplay

Évidemment, si nous comparons le remastering avec les originaux, la section graphique est la première chose qui va entrer dans nos yeux, mais une fois que nous avons pris les commandes, nous nous transportons immédiatement dans le passé. Je dis cela parce que le contrôle est le même que celui de Tony Hawk’s Pro Skater 2, littéralement le même. Pour ceux qui n’ont joué aucun titre dans la saga dont nous parlons un jeu de patin entièrement arcade, qui ne cherche ni ne veut aborder une expérience réaliste comme celle qu’elle peut nous offrir Session par exemple.

On est donc confronté à un jeu avec un contrôle assez accessible qui va nous permettre de faire attrape, flips, broie et d’autres astuces d’une manière très simple. Maintenant, ne pensez pas que cela signifie que nous sommes confrontés à un jeu facile, et que la maîtrise de son système de contrôle nous prendra un bon nombre d’heures, surtout si nous avons l’intention d’atteindre le score le plus élevé possible à tous les niveaux.

La planche à la valise et pour voyager à travers les Skate Tours

Le mode principal et dans lequel nous passerons plus d’heures pour commencer à jouer sera sans aucun doute Tours de skate, une manière qui englobe l’expérience des deux Tony Hawks originaux. Le schéma de jeu très traditionnel que le titre a été respecté, mais en ajoutant de nouveaux défis et éléments qui n’étaient pas là et que les fans de la saga apprécieront. Les deux campagnes s’accompagnent d’une sorte de mode gratuit qui regroupe tous les scénarios pour que l’on puisse les jouer tranquillement sans le temps ou dans des jeux plus traditionnels de 2 minutes.

Dans chaque niveau, nous devrons compléter une série de défis variés qui nous permettront de débloquer d’autres niveaux et de progresser. Ces défis vont de la réalisation d’un certain nombre de points, d’un combo qui sera de plus en plus exigeant, à la recherche de la cassette secrète traditionnelle ou à la réalisation de mouvements très spécifiques dans certaines parties du niveau appelé écart. Ces niveaux seront accompagnés d’autres qui ressemblent à des compétitions et où il faudra essayer d’obtenir le plus grand nombre de points pour obtenir une médaille en trois manches où seules les deux meilleures tentatives seront comptées.

La courbe de difficulté est assez bien ajustée, et à chaque niveau que nous franchirons, nous verrons comment les objectifs deviennent plus exigeants. Nous aurons besoin de beaucoup de pratique à un moment donné, mais pour faciliter l’expérience des joueurs qui sont nouveaux dans la saga, nous aurons à notre disposition une série d’aides assez utiles, comme la possibilité de ne pas avoir à se soucier de notre compteur d’équilibre. .

Un multijoueur en ligne pour être le meilleur patineur

La grande nouveauté de ce Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 est l’inclusion d’un multijoueur en ligne qui n’était pas dans les versions originales. Bien sûr, comme nous l’avons déjà dit, nous aurons également la possibilité de jouer en écran partagé, même si ce sera dans ce mode en ligne où nous voudrons sûrement passer plus de temps une fois que nous nous sentirons tous comme des experts avec la table à nos pieds.

Dans cet aspect, nous aurons la possibilité de jouer Jamais plus facile et qui servira d’introduction, ou d’entrer pleinement dans son mode compétitif, où nous devrons faire face à des joueurs et des modes de jeu beaucoup plus exigeants. Ce que j’ai pu tester jusqu’à présent m’a ravi, et à part une secousse spécifique ou un crash de serveur (compréhensible compte tenu de la sortie du jeu), cela a été très amusant. Vous devez mettre un gros mais, et c’est nous ne pourrons pas créer de salles privées avec des amis, obligeant nécessairement à jouer avec des personnes au hasard.

A ces deux modes il faut ajouter le Créateur de parc cela nous permettra de créer la piste dont nous avons toujours rêvé. Le jeu vous permet de le tester et de le rendre public afin que les autres joueurs puissent en profiter, c’est donc une source presque infinie de scénarios. S’il est vrai que certaines pistes que j’ai pu essayer de la communauté m’ont paru trop «simples», il est certain que lorsque le jeu sera sur le marché depuis un certain temps, nous pourrons voir d’authentiques œuvres d’art.

Pour finir nous aurons à notre disposition le Défis, des centaines de tâches que nous pouvons accomplir pour débloquer des objets et de l’expérience. Quand je dis des centaines, ce n’est pas un dicton, et la quantité de choses que nous devrons faire est incroyable. De certains génériques à d’autres plus spécifiques à une piste ou patineur, voire le Park Creator et le multijoueur, nous aurons de nombreuses heures de jeu si nous avons l’intention d’atteindre le niveau maximum, qui est de 100.

Durée

Si nous ne considérons que l’expérience originale, terminer le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk m’a fait découvrir 15-20 heures de jeu. Gardez à l’esprit que je me suis souvenu de mon enfance de l’emplacement d’un grand nombre de défis et bien sûr de leur fantastique contrôle, donc une personne qui revient à ce jeu peut avoir besoin de plus de temps.

La merveille de ce remastering se trouve dans le reste des possibilités qui se sont réunies pour l’occasion, à savoir son multijoueur en ligne, Creator of Parks and Challenges. Si nous prenons en compte tout cela, il est fort possible que vous ayez un jeu pendant plusieurs mois, surtout si vous comptez être le meilleur en plus d’un patin.

conclusion

Si je devais résumer en un mot l’expérience que j’ai eue lors de l’analyse de ce Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, ce serait nostalgie. Vous pouvez dire de la ligue qu’Activision et Vicarious Visions ont voulu respecter les versements originaux et c’est quelque chose que les fans comme moi apprécieront grandement. Le simple fait que l’intro du jeu se fasse de la même manière et même avec la même chanson que Tony Hawk’s Pro Skater 2 fera plus d’une goutte par larme.

Bien sûr, les nouveaux joueurs pourront également profiter énormément du jeu, et bien que le titre soit très axé sur les fans de livraisons classiques, les débutants trouveront un titre de patin très accessible et dans lequel avec peu d’effort vous pouvez voir beaucoup de choses spectaculaires. Bien sûr, peut-être que ce type de joueur peut trouver un jeu avec des options quelque peu limitées et qui aurait peut-être dû progresser un peu.

Pour moi, l’un des meilleurs jeux patin faits à ce jour, du moins si nous nous concentrons sur le côté plus arcade du sport. Indispensable pour tous ceux qui comme moi ont apprécié les originaux, et fortement recommandé pour tous les amateurs de sport à la recherche d’une expérience très amusante.