Des scientifiques découvrent des créatures marines de l’Antarctique «  piégées sous la glace  » depuis 50 ans

Il y a environ deux semaines, un iceberg assez grand pour contenir la ville de New York près de deux fois fissuré de la calotte glaciaire antarctique et a commencé à dériver lentement à travers la mer de Weddell. Maintenant, les chercheurs ont eu un rare aperçu de la vie marine vivant profondément sous la glace – finalement exposée après cinq décennies de couverture de glace.

Croisière à travers l’écart étroit entre l’iceberg nouvellement libéré, nommé A-74, et la plate-forme de glace de Brunt dans le nord Antarctique , le navire de recherche allemand Polarstern a pris des heures de séquences et des milliers de photos des créatures recluses vivant à 30 kilomètres sous la surface. Les chercheurs ont découvert une communauté animée de mollusques, de filtreurs, d’étoiles de mer, d’holothuries et d’au moins cinq espèces de poissons et deux espèces de calmars, ont-ils rapporté.

«Les premières images du fond marin révèlent un niveau incroyable de biodiversité dans une région couverte de glace épaisse pendant des décennies», des chercheurs de l’Institut Alfred Wegener pour la recherche polaire et marine (AWI) à Bremerhaven, en Allemagne, qui est en charge de la mission Polarstern, dit dans un communiqué .

Il n’est pas rare de trouver la vie marine prospère près du fond marin de l’Antarctique. Des centaines d’espèces marines vivent dans les eaux glaciales; parfois dans des endroits vraiment inattendus. Le mois dernier, des chercheurs ont découvert un colonie d’éponges de mer et d’autres filtres filtrants fixes accrochés à un rocher à 3 000 pieds (900 mètres) sous la plate-forme de glace Filchner-Ronne, près de la péninsule antarctique.

Cette découverte, comme la nouvelle étude du Polarstern sur le fond de la mer de Weddell, a plongé les chercheurs dans une boucle, principalement en raison de la présence de filtres filtrants stationnaires. Ces animaux (qui comprennent les coraux et les éponges) se perchent sur place et attendent que les nutriments leur viennent, généralement sous forme de phytoplancton – un type de marine microscopique. algues .

Le phytoplancton dépend du soleil pour photosynthèse et ont tendance à flotter dans la partie supérieure de l’océan, là où l’eau est la plus ensoleillée, selon le L’administration nationale des océans et de l’atmosphère . Ainsi, trouver des communautés de créatures marines engloutissant le phytoplancton vivant dans l’obscurité au plus profond de la glace antarctique est pour le moins contre-intuitif.

D’une manière ou d’une autre, des nutriments – sous forme de phytoplancton ou de particules organiques rejetées dans la mer avec la glace au-dessus – sont traînés à des milliers de pieds sous les plates-formes de glace de l’Antarctique pour nourrir les créatures des fonds marins, selon les chercheurs de l’AWI. Pour en savoir plus sur l’écosystème de la région, l’équipe de recherche a recueilli des échantillons de sédiments du fond marin, ce qui aidera à révéler la teneur en éléments nutritifs de l’eau.

L’équipe a également stationné des bouées de recherche dans la région pour recueillir des données sur la température et la salinité de l’eau, ainsi que sur la vitesse des courants océaniques dans la mer de Weddell. Ces données aideront les scientifiques à construire des modèles climatiques plus précis pour la région, ont déclaré les chercheurs. L’Antarctique est l’une des régions de la planète qui se réchauffe le plus rapidement et risque de perdre la majeure partie de sa glace de façon permanente si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites ce siècle, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.