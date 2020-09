Femme au grill: les brochettes réduisent le stress

Les ailes de poulet sont un classique lors de la cuisson. W.poule vous faites griller pour deux ou trois personnes, l’effort n’est pas trop grand. Les ailes de poulet vont individuellement sur le grillage, après quelques minutes, elles peuvent être retournées. Il existe deux méthodes pour griller les cuisses de poulet: griller à chaleur directe ou à chaleur indirecte. Un avantage de la cuisson à la chaleur indirecte est que vous n’avez pas à tourner les ailes – elles cuisent uniformément de tous les côtés et ne doivent être croquées qu’à la chaleur directe à la fin.

Beaucoup d’ailes de poulet signifie beaucoup de retournement – c’était tout

*Intimité

Maintenant, on pourrait recommander au gril de simplement griller à la chaleur indirecte lors d’un événement plus important. Vous pourriez, mais généralement, le gril n’offre pas assez d’espace pour créer une zone indirecte dans de telles occasions. C’est pourquoi il est généralement grillé à la chaleur directe. Si plusieurs ailes de poulet sont individuellement sur le gril, cela signifie que pour le gril: tourner, tourner, tourner. Comment peut-il se faciliter la vie dans une telle situation?

L’astuce est une brochette de barbecue

L’extrémité du gril peut économiser beaucoup de travail en collant les ailes de poulet sur une brochette de gril après la marinade. Selon le nombre de pattes que vous souhaitez sur le gril, vous pouvez placer trois, quatre ou 15 brochettes sur le gril. Lorsque la peau est croustillante, les ailes peuvent être tournées en quelques étapes simples.

Le principe ne s’applique pas qu’aux ailes de poulet

Les lecteurs ingénieux devineront: je peux aussi préparer des brochettes de boulettes de viande, des souvlaki ou des brochettes de légumes de cette manière. Absolument raison! Et griller ne dégénère pas en une transformation trépidante de beaucoup d’aliments grillés.

Ingrédients 1 brochette de gril

4 ailes de poulet

Choix d’épices

1 cuillère à soupe d’huile de tournesol

2 cuillères à soupe de sauce BBQ

informations générales

Portions: 1

Temps de préparation: 5 minutes

Temps de préparation: 25 minutes

préparation

Mélangez le mélange d’épices dans l’huile de tournesol. Puis faites mariner les ailes de poulet avec. En option, les ailes de poulet peuvent ensuite être placées au réfrigérateur pendant une heure. Maintenant, les ailes de poulet sont embrochées. Griller les deux côtés à feu direct à environ 200 degrés pendant 10 minutes chacun. Puis faites mariner avec la sauce BBQ. Ensuite, il passe à la chaleur indirecte pendant 5 minutes.

Anja Auer est rédactrice en chef du magazine BBQ & Food “Die Frau am Grill”. En outre, elle dirige la plus grande chaîne YouTube sur le thème du «barbecue», produite par une femme dans les pays germanophones. La plupart des recettes ne fonctionnent pas seulement sur le gril, mais aussi sur la cuisinière et au four. Vous pouvez trouver plus de recettes sur son blog et sa chaîne YouTube.