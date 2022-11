Combien de styles d’animation aura Spider-Man : Across the Spider-Verse ?

Le producteur de »Spider-Man: à travers le Spider-Verse », Phil Seigneur, a révélé que le prochain film mettra en vedette divers styles d’animation uniques. Dans une interview, Lord a déclaré que contrairement à « Into the Spider-Verse », le premier opus sorti en 2018, cette suite aura six styles d’animation différents.

« Nous ajoutons tout ce que nous avons appris sur » The Mitchells Vs The Machines « , puis le développons encore plus pour répondre à l’ambition de ce film », a expliqué Lord, en veillant à ce que chacun des styles reflète ce qui se passe dans l’histoire du film. .suite.

Il a déjà été précisé que ce film sera beaucoup plus gros que le premier opus, avec le producteur Chris Miller assurant que le film aura un casting composé de 240 personnages différents.

Cela pourrait également vous intéresser: Spider-Man: Freshman Year se poursuivra avec sa première d’ici 2024







Miller a expliqué que ces personnages seront pour la plupart secondaires et que l’histoire de « Across the Spider-Verse » se concentrera principalement sur « Miles Morales et sa famille, ainsi que Gwen Stacy et d’autres ».

En plus des nouveaux personnages, Sony Pictures Animation a révélé que le méchant de ce nouvel opus s’appellera The Spot, étant un personnage couvert de portails interdimensionnels, capable de déplacer des objets et des personnes à travers des portails qu’il peut invoquer.

De nouveaux rapports ont également confirmé que » Spider-Man: Across the Spider-Verse » inclura Spider-Men de l’univers cinématographique Marvel et même des jeux PlayStation, bien que cela n’ait pas encore été officiellement confirmé.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Pourquoi James Gunn n’a-t-il pas inclus Nova dans Les Gardiens de la Galaxie ?

La suite mettra également en vedette le retour de Miguel O’Hara, mieux connu sous le nom de Spider-Man 2099, qui est déjà apparu dans la scène post-générique du film 2019. Le personnage sera exprimé par oscar isaac dans sa langue d’origine.

« Ce que je peux dire, c’est que ce qui rend ce personnage si drôle, c’est qu’il est le seul Spider-Man qui n’a pas le sens de l’humour », a expliqué Isaac. « Parce qu’ils agissent tous comme… ils sont comme des blagues, non ? Tout le monde fait des blagues, sauf ce type qui n’en fait tout simplement pas. C’est un Spider-Man très sérieux. »

»Spider-Man: Across the Spider-Verse » sortira en salles le 2 juin 2023.