Instagram et Messenger ajoutent des messages qui s’autodétruisent: c’est ainsi qu’ils fonctionnent

Après son annonce sur WhatsApp, Facebook lance ce mode pour Messenger et Instagram.

Il semble qu’il soit à la mode de faire disparaître les messages envoyés. Récemment, nous vous avons déjà dit le l’effort que WhatsApp met pour lancer les messages qui s’autodétruisent au plus vite et c’est maintenant au tour des autres applications les plus populaires sur Facebook, Instagram et Messenger.

La société de Zuckerberg a annoncé le mise en œuvre de messages qui disparaissent automatiquement pour ces deux applications, mais leur arrivée se produit avec pas mal de différences par rapport à WhatsApp que nous allons détailler ci-dessous.

Voici comment fonctionnent les messages qui disparaissent

Contrairement à ce qui se passe dans WhatsApp, le mot « disparaître » charges dans la fonction d’autodestruction des messages pour Messenger et Instagram tout le sens. Pourquoi disons-nous cela? Fondamentalement, parce que les messages disparaissent instantanément après avoir été lus et que le chat est laissé et pas besoin d’attendre sept jours comme dans le cas de son application de messagerie sœur.

L’activation est vraiment simple. Tu dois juste balayez vers le haut sur l’appareil mobile, dans un fil de discussion qui existe déjà, et la conversation passera en mode de disparition. Si vous voulez le quitter, ce sera aussi simple que de glisser vers le bas et il reviendra en mode normal.

De cette façon, avoir une conversation très privée est maintenant beaucoup plus facile. Ce mode est totalement optionnel et, oui, cela ne fonctionne qu’avec les personnes que nous avons ajoutées. De plus, si un utilisateur de la conversation fait un capture d’écran, automatiquement les autres participants du chat recevront un notification comme vous l’avez fait.

La première fois qu’un utilisateur utilisera ce nouveau mode d’envoi de messages, dans les deux applications, une zone de texte apparaîtra à l’écran informant des différents aspects de celui-ci.

Pour le moment, le mode de disparition automatique n’est disponible qu’aux États-Unis, mais on pense que son opération s’étendra bientôt à d’autres parties du monde, y compris, bien sûr, l’Espagne.

