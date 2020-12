On dit que Kevin Hart est un favori des fans "Borderlands"-Lancer le film

Une autre star pourrait rejoindre le casting de l’adaptation du jeu vidéo « Borderlands »: Apparemment, Kevin Hart est en discussion pour le rôle du personnage populaire Roland. S’il était accepté, Hart serait en bonne compagnie. Le réalisateur Eli Roth a déjà conquis Cate Blanchett pour le rôle de la sirène Lilith.

Comme le rapporte The Illuminerdi, des sources anonymes auraient confirmé que Kevin Hart est actuellement en négociations pour le film « Borderlands ». Eli Roth aimerait le voir dans le rôle du soldat Roland. La version cinématographique de Roland est décrite comme « un homme honnête et un vétéran grisonnant ». Et même si cette description ne ressemble pas à un rôle pour Hart au début, il pourrait être juste l’homme qu’il faut pour cela.

Hart s’intègre parfaitement dans l’univers farfelu de «Borderlands»

Quiconque a joué à « Borderlands » se souviendra sûrement de Roland. Il est le stéréotype d’un soldat et a été le premier choix en tant que personnage principal pour de nombreux joueurs avec ses valeurs équilibrées et ses caractéristiques offensives. Roland n’est peut-être pas aussi drôle que le reste de l’équipage de « Borderlands », mais parfois une blague sortait de ses lèvres.

Hart, qui est surtout connu pour ses rôles comiques, devrait sans doute devoir faire un peu moins de gaz dans le rôle de Roland sur le sujet de l’humour. Pourtant, sa manière over-the-top s’intègre parfaitement dans le monde totalement étrange et farfelu de « Borderlands ».

On ne sait toujours pas si nous le verrons réellement dans le film du jeu vidéo. Son casting n’a pas encore été officiellement confirmé.

Lilith a-t-elle aussi son pantalon dans le film?

Le rôle de Lilith, en revanche, est depuis longtemps gravé dans la pierre: Cate Blanchett se glissera dans le rôle de la puissante sirène aux pouvoirs surhumains. Lilith est également l’un des personnages jouables du premier jeu « Borderlands ». En termes de popularité, Lilith a maintenant surpassé Roland dans les suites du jeu. Il reste à voir si tout dans le film tournera également autour de la puissante sirène.

On ne sait pas encore quand le film « Borderlands » sortira.