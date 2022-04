Gal Gadot chantera et dansera en tant que méchante reine de Blanche-Neige

Pour ceux qui ont grandi en regardant le classique animé de Walt Disney Blanche-Neige et les sept nains, ils ont peut-être raté la partie où la Méchante Reine se lance dans un numéro de chanson et de danse juste avant de partir empoisonner la fille à la peau blanche comme neige. Dans le nouveau récit en direct de Disney de leur film révolutionnaire de 1937, Gal Gadot assumera le rôle de la méchante belle-mère royale de Blanche-Neige face à Rachel Zegler dans le rôle-titre, et selon le Wonder Woman actrice, elle chantera et dansera dans le rôle.

Alors que Gal Gadot a été plus une star de l’action à l’écran, que ce soit en tant que Diana Prince amazonienne dans le DCEU, se déployant dans le Rapide et furieux franchise ou se faire rattraper avec Dwayne Johnson dans Notice rougeson prochain rôle dans Blanc comme neige va la voir faire un peu de ce qui a conduit à beaucoup de ridicule au début de la pandémie de Covid. Elle a déclaré à Forbes :

FILM VIDÉO DU JOUR

« J’adore ça (rires) ! C’est amusant, je peux faire quelque chose de différent. Je peux chanter, danser et jouer le méchant, ce que je n’ai jamais fait auparavant – et c’est le premier J’aime vraiment travailler avec toutes les personnes impliquées, avec Marc Webb [directing] et Marc Platt producteur et Disney, bien sûr, [actress] Rachel Zegler. C’est juste une super expérience et je l’apprécie vraiment, vraiment et The Evil Queen est très diabolique, donc ça va être intéressant. »

Bien sûr, beaucoup de gens se souviennent que Gadot est apparue dans un effort de collaboration en ligne qui l’a vue, ainsi que plusieurs autres stars, parcourir une interprétation de Imagine de John Lennon à l’époque où la pandémie forçait les pays à se verrouiller, et personne ne savait exactement ce qui se passait. Alors que ce fut un moment édifiant pour certains, il y en avait beaucoup qui ont exprimé leur opinion sur Internet que ce n’était rien d’autre qu’un « grincer des dents ». Espérons que sa voix se transforme Blanc comme neige s’en tire mieux.

Blanche-Neige a déjà eu beaucoup de problèmes à résoudre





Disney

En tant que premier long métrage d’animation, Blanche-Neige et les sept nains occupe une place particulière dans l’histoire du cinéma. Pour autant, cela ne veut pas dire que le remake est bien accueilli par tous pour certains de ses choix de production. Disney a été critiqué par l’acteur Peter Dinklage, qui a qualifié le film de « rétrograde » et de « renforcement des stéréotypes négatifs » en matière de nanisme. Ce point de vue n’était pas partagé par tous, l’acteur Dylan Postl attaquant l’opinion de Dinklage pour avoir potentiellement empêché sept acteurs atteints de nanisme d’obtenir des rôles. À l’époque, on pensait que Disney allait plutôt remplacer les nains dans le film par des « créatures magiques ».





Suite à ce problème, le film a également été touché par ceux qui critiquaient le choix de Rachel Zegler dans le rôle de Blanche-Neige, se demandant pourquoi une actrice d’origine latine était choisie comme personnage avec un nom dérivé de sa peau blanche pure. Heureusement, Zegler a réussi à secouer le tollé des médias sociaux et a hâte de jouer le rôle de la première princesse de Disney.





Snow White Star Rachel Zegler est allée à Disney World pour la recherche de personnages

Lire la suite





A propos de l’auteur