The Rock transforme un jeu vidéo majeur en film, ne dira pas lequel

Commencez la spéculation alors que Dwayne « The Rock » Johnson révélera bientôt un grand projet de film sur lequel il travaille basé sur un jeu vidéo populaire. En tant que force dominante à Hollywood des deux côtés de la caméra, Johnson a d’innombrables projets à venir en cours, et il en a récemment ouvert un qu’il est ravi d’aider à concrétiser. L’acteur a taquiné la réalisation d’un film majeur basé sur un jeu vidéo dans une nouvelle interview avec des plans pour faire une annonce officielle dans le courant de 2022.

Le problème est que The Rock ne dit pas quel jeu il prévoit de donner au film. Il dit seulement que c’est l’un des « jeux les plus gros et les plus durs à cuire » jamais créés, soulignant qu’il est personnellement un grand fan car c’est celui auquel il joue depuis de nombreuses années. Il n’y a pas eu d’autres indices divulgués, c’est donc tout ce avec quoi nous devons travailler pour l’instant. La bonne nouvelle est que, quel que soit le cas, The Rock and Co prévoit de plaire à la communauté des joueurs tout en réalisant un film solide dans le processus. Par Men’s Journal, voici ce que Johnson avait à dire sur le projet mystère.

« J’ai toujours été un grand fou ventilateur. Je ne peux pas vous dire quel jeu en particulier nous faisons, mais il y aura une annonce cette année. Nous allons porter à l’écran l’un des jeux les plus gros et les plus durs à cuire, celui auquel j’ai joué pendant des années. Je suis vraiment excité de l’apporter aux fans du monde entier. Bien sûr, nous allons faire ce qu’il faut pour nos amis joueurs, mais en fait, nous allons juste faire un super film. »

Les joueurs ont proposé leurs meilleures suppositions sur ce dont The Rock pourrait parler. Dieu de la guerre semble venir souvent avec des fans sur les réseaux sociaux discutant des nouvelles, comme un jeu populaire qui a eu des rumeurs d’une adaptation cinématographique pendant des années. De nombreux autres fans prédisent que ce sera Armement de guerre, mais c’est difficile à dire, car Dave Bautista essaie de faire tourner ce film depuis des années sans succès. Une autre supposition des fans est que cela pourrait être fortnite basé sur la récente apparition de The Rock dans le jeu vidéo réel.

En tout cas, ce sera loin d’être le premier film de jeu vidéo avec Dwayne Johnson impliqué. En 2005, il a joué dans un Perte adaptation avec Karl Urban et Rosamund Pike, mais c’était une bombe au box-office qui a été publiée avec des critiques très négatives. Cela ne signifiait pas qu’il en avait fini avec les films de jeux vidéo, car il a récemment joué dans 2018 Carnage, un blockbuster basé sur le jeu vidéo classique du même nom. Il a bien mieux fonctionné que Perte.





Il faudra attendre l’annonce officielle de The Rock pour savoir sur quelle adaptation de jeu vidéo il travaillera, mais même sans titre encore donné, la nouvelle a déjà suscité l’intérêt de nombreux fans.





