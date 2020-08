Fortnite Star Tfue règle le différend avec FaZe Clan, mettant fin au premier procès majeur en matière d’emploi d’esports

Turner “Tfue” Tenney participe à la Coupe du monde de Fortnite 2019 à l’intérieur du stade Arthur Ashe, à … [+] La ville de New York. (Photo par Johannes EISELE)

AFP via Getty Images

Le premier grand procès en matière d’emploi de l’industrie de l’esport a pris fin.

Fortnite La star du streaming Turner «Tfue» Tenny et l’organisation d’esports FaZe Clan ont annoncé aujourd’hui qu’ils étaient parvenus à un règlement après un différend contractuel de 15 mois sur les opportunités de parrainage et le paiement.

«Faze et Turner Tenney sont heureux d’annoncer qu’ils ont résolu leurs différends et réglé leurs litiges. Les parties se souhaitent la meilleure des chances dans leurs projets futurs », lisez la déclaration envoyée par courrier électronique de la représentation juridique des deux parties, obtenue par Forbes. Aucun montant de règlement n’a été divulgué et aucune des parties juridiques n’a été mise à disposition ou n’a répondu Forbes ‘ demande de commentaire.

Le procès a braqué les projecteurs sur les questions de droit du travail et de l’emploi dans l’industrie en rapide croissance de l’esport et du jeu. En mai 2019, Tfue a intenté deux poursuites contre FaZe Clan en Californie, alléguant que la société l’exploitait avec un contrat «oppressif, onéreux et unilatéral» qui violait la loi de l’État et le Talent Agency Act. Il a affirmé que son contrat avec FaZe permettait à l’organisation de collecter jusqu’à 80% des revenus qu’il gagnait auprès de tiers et l’empêchait de signer des contrats de parrainage lucratifs. Il s’est qualifié d’artiste et non d’athlète afin de profiter de la TAA et cherchait à rompre les liens avec l’organisation.

À l’époque, l’avocat de Tfue, Bryan Freedman, a déclaré que c’était la première affaire importante à poser des questions sur la relation entre les joueurs et leur gestion supposée, les contrats et les actions potentiellement illégales de ceux qui se disent représentants.

FaZe a riposté avec une contre-poursuite déposée auprès du district sud de New York trois mois plus tard. Il a affirmé que Tfue avait dénigré l’équipe en violation d’une clause de son accord, avait volé ses informations confidentielles et avait interféré avec d’autres contrats et relations commerciaux. FaZe a affirmé que le joueur avait gagné plus de 20 millions de dollars depuis son arrivée en avril 2018, grâce à ses méthodes uniques pour l’aider à créer et à promouvoir du contenu, et qu’il n’avait collecté que 60000 dollars de ses offres. À l’époque, Lee Trink, PDG de FaZe, a déclaré Forbes qu’il avait personnellement essayé de résoudre le problème en privé, mais s’était rendu compte qu’un règlement serait impossible.

C’était jusqu’à aujourd’hui. Cette nouvelle survient un mois après qu’un juge californien a rejeté la plainte initiale de Tfue. Avec seulement le procès FaZe resté en suspens et un procès prévu pour octobre, la situation était prête à être réglée.

Le problème étant maintenant résolu, Tfue n’est officiellement plus sous contrat ni éligible à recevoir un chèque de paie, qu’il avait collecté auprès de FaZe tout au long de cette épreuve.

«Bon nombre des plus gros problèmes avec l’accord de Tfue étaient des valeurs aberrantes par rapport au contrat standard du joueur d’esports, donc je ne le vois pas comme représentatif des problèmes de macro dans l’espace», déclare Bryce Blum – partenaire fondateur d’ESG Law, le premier e-sport. entreprise dédiée dans le monde – qui compte parmi ses clients les organisations eSports les plus importantes, 100 Thieves, Cloud9 et Team SoloMid. «Cela dit, la combinaison a mis en lumière certaines des dynamiques intéressantes qui surviennent lorsqu’un joueur passe du statut de joueur purement professionnel à celui de créateur de contenu à plein temps qui joue également dans certaines compétitions d’esports.»

Il ajoute: «Le contrat typique des joueurs d’esports n’a pas beaucoup changé en conséquence, mais les contrats entre les équipes et les créateurs de contenu l’ont fait, principalement dans le sens où nous avons commencé à créer des conditions sur mesure pour ces types d’arrangements parce qu’ils varient tellement. d’influenceur à influenceur. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂