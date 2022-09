Les premières vidéos de gameplay de GTA 6 divulguées en ligne : qu’est-ce que cela signifie pour l’industrie du jeu

19 septembre 2022 12:02:10 IST

Dans une fuite massive qui a secoué Rockstar Games, Take-Two Interactive, les principaux investisseurs et la société holding qui possède Rockstar Games et l’industrie du jeu, environ 90 vidéos montrant les premières images de gameplay du prochain RPG en monde ouvert Grand vol automatique : 6 a fait surface sur YouTube et sur un certain nombre de plateformes de médias sociaux différentes.

Grand Theft Auto : 6 ou GTA 6 est sur le point d’être le successeur de GTA V, l’un des plus grands succès de la franchise Grand Theft Auto. GTA V a été lancé pour la première fois en 2013, et depuis lors, il est devenu le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps et a réalisé plus de 6 milliards de dollars de revenus.

GTA 6, qui est à au moins deux ans d’un lancement, devrait être plus grand et meilleur que GTA V à tous égards. Rockstar Games était convaincu que ce serait le plus gros succès de la franchise GTA. Naturellement, toute fuite a le potentiel d’entraver le lancement du jeu et de nuire à l’activité que le nouveau jeu aurait générée.

Un utilisateur avec le nom d’utilisateur « teapotuberhacker » a téléchargé environ 90 vidéos ou 3 Go de données sur les forums GTA, qui montraient les premières images du gameplay. Bien qu’il ne soit pas clair comment exactement les images ont été obtenues. Cependant, Rockstar Games craint que les pirates ne divulguent bientôt plus de données, y compris GTA V et GTA 6 code sourceles actifs et les builds de test.

Les clips divulgués qui circulent en ligne confirment bon nombre des rumeurs qui ont fait surface au fil des ans. Par exemple, la vidéo divulguée confirme que l’un des personnages jouables est un personnage féminin nommé Lucia. Les fuites confirment également qu’une partie du jeu se déroule à Miami en hommage aux années 2002 GTA Vice City. Les fuites confirment également que les PNJ ou les personnages non joueurs interagissent de manière bien meilleure, presque au niveau qu’ils ont fait dans Red Dead Redemption.

Rockstar et Take-Two sont connus pour être litigieux et dans ce cas à juste titre. GTA 6 est en développement depuis des années maintenant, bien que Rockstar n’ait reconnu qu’ils y travaillaient qu’en février de cette année. Cela ne devrait pas surprendre si Rockstar a déjà injecté des centaines de millions de dollars dans le développement du nouveau jeu.

Une fuite comme celle-ci, et une fuite potentielle comme celle que craint Rockstar, où un pirate a publié le code source ou le jeu lui-même prématurément, créerait une brèche massive dans l’entreprise de Rockstar et pourrait potentiellement tuer l’un des plus franchises emblématiques de l’industrie du jeu vidéo.

Étant donné que l’industrie du jeu vidéo vaut en fait beaucoup plus que la plupart des industries cinématographiques à travers le monde et qu’elle emploie plus de personnes que de films, les développeurs de jeux et les studios d’édition sont naturellement inquiets. Bien que les fuites fassent partie intégrante de l’industrie, une fuite de cette ampleur est très inhabituelle.

Rockstar et Take-Two sont actuellement en mode de contrôle des dégâts. Officiellement, ils n’ont pas publié de déclaration commentant la fuite et quels sont leurs plans pour l’avenir du jeu et s’ils apporteront des changements. Ce qui les occupe en ce moment, c’est de faire retirer les clips divulgués par divers sites de médias sociaux et d’empêcher la diffusion des clips, ce qui est plus facile à dire qu’à faire.

