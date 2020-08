"le Sorceleur": Henry Cavill Donne Un Premier Aperçu Des Coulisses

En attendant, les acteurs sont revenus sur le plateau de “The Witcher” et sont occupés à tourner la saison 2 de la série fantastique. L’acteur principal Henry Cavill donne maintenant un premier aperçu des coulisses et montre l’agonie qu’il doit endurer pour devenir Geralt of Rivia.

La photo montre qu’Henry Cavill ne porte pas de cagoule sous sa perruque, ce qui fait normalement disparaître les cheveux et crée ainsi un aspect plus naturel. Cette fois, la tête de l’acteur est façonnée avec «du plâtre médical et de la colle», écrit-il à propos de sa photo sur Instagram.

Qui veut être beau doit souffrir

Mais Henry Cavill est littéralement entre de bonnes mains: “Jacqui et Ailbhe ont les mains habiles des anges. Jacqui ressemble plus à un ange de la vengeance, mais c’est ce qui la rend si charmante”, plaisante la star de “The Witcher”.

Henry Cavill mentionne également que le tournage de la série fantastique s’est déroulé sous de grandes précautions de sécurité. “Oh, et tous ceux qui devraient s’inquiéter: aucun de nous n’a Corona. Nous sommes testés ici à Kaer Morhen deux fois par semaine”.

En route pour Kaer Morhen

Il y a donc une autre indication qu’il y a un détour par Kaer Morhen dans la saison 2 de “The Witcher”, la forteresse où les futurs sorceleurs reçoivent leur formation. Dans le cas précis, il devrait s’agir principalement de Ciri, qui est instruit dans la sorcellerie. Les dernières nouvelles du casting ont souligné que Kaer Morhen jouera un rôle important dans la deuxième saison.

Quand la saison 2 de “The Witcher” commencera sur Netflix n’est toujours pas clair en raison de la situation actuelle.