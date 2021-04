Voici ce que dit Eric Dane à propos du retour de Mark Sloan dans Grey’s Anatomy

Épisode 10 de la saison 17 de L’anatomie de Grey est revenu pour inclure un moment passionnant pour tous les fans: Mark Sloan est apparu surpris et a retrouvé Gris Lexie sur la plage où les rêves de Meredith dans le coma. Les scènes ont rendu possible le retour des personnages après neuf ans et ont fait la joie des fans. Eric Dane, l’acteur du médecin décédé, a parlé de son retour et a expliqué pourquoi il avait accepté de le faire. Épingle de sûreté!

Les séquences comprenaient des dialogues profonds où le couple a souligné l’importance de valoriser la vie et « ne perds pas une minute » en l’appréciant. Ces mots étaient une poussée pour le médecin joué par Ellen Pompeo, qui a réussi à reprendre conscience et a pu être libéré du respirateur artificiel. L’image finale les a vus heureux et ensemble sur la plage.







Grey’s Anatomy: ce qu’Eric Dane a dit à propos du retour de Mark Sloan dans la saison 17

Dans une interview avec Deadline, Dane a rappelé qu’il était en Chine quand Krista Vernoff Il l’a appelé pour lui proposer son retour. «Je pensais que c’était une excellente idée. Je pensais que c’était logique, compte tenu des circonstances. Je veux dire, si jamais tu veux ramener Mark Sloan, je suppose qu’avec Meredith dans le coma, c’est une bonne façon pour elle de regarder Ce n’était donc pas une vente difficile et cela avait du sens. « , a indiqué à quel point il était facile de prendre une décision.

L’acteur de 48 ans a déclaré qu’il se sentait à l’aise sur le plateau car ces dernières années, il avait été en contact avec ses anciens coéquipiers. « C’était comme si je n’avais jamais quitté. C’était une belle journée à la plage. J’adore ces gens. J’ai passé une partie importante de ma vie avec ces gens, je ferais presque n’importe quoi pour eux. », Il a exprimé bien qu’il ait assuré qu’il n’avait pas eu beaucoup d’occasions de parler avec ses collègues en dehors du tournage sur les protocoles de santé pour le coronavirus.

En outre, elle a dit que l’apparence de Mark et Lexie était de dire à Meredith que « il est trop tôt » pour rester sur la plage. Il a également clarifié la phrase où son personnage assurait que le couple était toujours ensemble: « Mark et Lexie sont ensemble pour toujours et je suis sûr que Mark et Lexie ne sont pas trop découragés par cela non plus.« .

Dane, qui a également réalisé d’autres séries à succès telles que The Last Ship et Euphoria, a donné son avis sur les clés qui rendent Grey’s Anatomy si durable dans le temps. « C’est essentiellement une excellente émission. Les gens se connectent avec les personnages de cette émission. Ils semblaient avoir trouvé une nouvelle génération de téléspectateurs. », a conclu et souligné le travail de Krista, Shonda Rhimes, Betsy Beers et Debbie Allen qui dirigent le programme.