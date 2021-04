Qu’est-ce que le Sundress Challenge? TikTok bloque la tendance NSFW

Les Tendances d'Emma Serviette à Cheveux Bambou Marron

Description : Les Tendances d'Emma Serviette à Cheveux Bambou Marron c'est une serviette à la fois fine et hyper absorbante. Elle absorbe 4 fois plus que le coton et elle est pratique parce qu'elle tient seule sur la tête. Elle est lavable en machine et peut aller dans le sèche-linge.De plus, cette serviette est fabriquée en France et elle est respectueuse de l'environnement. Indications : Serviette à cheveux douce et légère. Conseils d'utilisation : Appliquez la serviette sur vos cheveux mouillés dès la sortie de la douche. Vos cheveux seront 4 fois mieux essorés qu'avec une serviette ordinaire! Composition : 90 % viscose de bambou, 10 % polyester, tissu certifié oeko-tex standard 100 classe 1. Conditionnement : 1 serviette à cheveux.