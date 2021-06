Final Fantasy 7 Remake Intergrade – Examen du matériel : mode performance vs mode graphique

Au 10 juin 2021 est officiellement apparu la mise à niveau PS5 de Remake de Final Fantasy 7 avec le surnom de « Final Fantasy 7 Remake Intergrade ». Il s’agit d’une mise à niveau technique complète qui fait maintenant briller le titre dans une splendeur encore plus merveilleuse.

Nous avons examiné la version PS5 pour un examen du matériel et sommes parvenus à une conclusion. Que devez-vous garder à l’esprit si vous envisagez de passer à la PS5 après la version PS4 ou de démarrer le jeu pour la première fois ?

Quoi de neuf dans Final Fantasy 7 Remake Intergrade ?

Mais avant de passer à la technologie, jetons un coup d’œil rapide au nouveau contenu. En plus du jeu principal complet il y a tout un nouvel épisode avec Yuffie Kisaragi, dans lequel nous entrons au combat avec le redoutable guerrier ninja de Wutai dans deux sections distinctes pour faire une petite farce à Shinra à Midgar.

Yuffie fait ses grands débuts avant la 2ème partie de remake © Square Enix

Le nouveau personnage est à ses côtés Sonon Kusakabequi vous traite comme une petite sœur et vous accompagne sur votre chemin. La dite « Entracte » se joue avec Yuffie qui est fini nouvelles attaques, capacités et materia dispose.

Il convient de mentionner que cette section de l’histoire n’a jamais été vue auparavant. Similaire à la section de La maison de Jessie (dans le jeu principal) cette partie a été complètement réécrite et implémentée. De toute façon, vous ne devriez pas manquer le DLC !

Et en plus du contenu DLC réel, il existe également des équipements plus petits comme celui-ci Invocateur Materia Ramuhfaire un retour et rafraîchir le gameplay. Gardez également à l’esprit que tout le monde peut désormais utiliser le 3 incantations spéciales Télécharger cactor, poussin chocobo et anthrax peut – via un pack DLC gratuit. Cela n’était auparavant disponible qu’en pré-commande ou en bonus CE. Désormais, ils sont entièrement gratuits sur PS4 et PS5.

Mais en plus des approches historiques et des goodies du jeu, il vaut particulièrement la peine de jeter un coup d’œil aux La technologieque sur la PS5 à nouveau a reçu une mise à niveau extrêmement juteuse Possède.

Quelles améliorations techniques la version PS5 promet-elle ?

Outre le fait qu’il s’agit désormais de savoir de nouveaux niveaux de difficulté pour le « mode classique » et une mode photo complet là, la question se pose de savoir dans quelle mesure ces innovations peuvent être finalement essentielles. C’est pourquoi nous les avons examinés en détail.

Au cœur il y a textures à plus haute résolution, une éclairage plus réaliste et nouveaux effets de brouillardqui change radicalement le look du jeu. Par exemple, les paysages des divers Arrière-plans considérablement améliorée. Cela se voit, entre autres, dans ces images comparatives de Square Enix, qui montrent parfaitement les différences décisives :

On remarque également que le Ambiance couleur et donc ambiance de jeu à travers le nouvel éclairage considérablement changé à certains endroits, sur lesquels je reviendrai plus tard.

De là, ils sont Un véritable must-have pour des temps de chargement raccourcisque nous pouvions à peine percevoir lors de notre premier test. Beaucoup de choses se sont passées ici sur le papier et à quoi cela ressemble-t-il dans la pratique ?

Si vous voulez charger et démarrer un jeu, créez-le PS5 avec FF7RI en 9 secondes environtandis que le PS4 Pro avec la version PS4 correspondante jusqu’à 45 secondes peut venir. C’est tout un monde de différence. « Final Fantasy 7 Remake Intergrade » bénéficie de la SSD super rapide de la PS5.

Il y a aussi maintenant pour la première fois deux options de réglage graphiquequi ont tout :

Mode « Graphique » , préfère les graphiques de résolution 4K

, préfère les graphiques de résolution 4K « Mode Performance, de préférence une fréquence d’images de 60 FPS (constante)

Un nouvel éclairage donne des images fantastiques. © Square Enix / 45secondes.fr

De l’annonce retour haptique du contrôleur DualSense et le déclenchement adaptatif il n’y a toujours rien à ressentir sur la sortie. Le studio de développement veut le Soumettre les fonctionnalités du contrôleur plus tard. Cependant, beaucoup joueront et joueront le titre au lancement maintenant. Ergo, ceux d’entre vous devront se passer de ces fonctionnalités immersives.

C’est dommage, car ils sont censés Rendre les batailles plus immersives et par exemple à Faire de la moto pour une immersion plus profonde prendre soin de.

PS4 ou PS5 : quelles sont les principales différences ?

en particulier le nouveaux paramètres graphiques sont un sujet passionnant. Vous avez le choix: jouer systématiquement à 4K ou le jeu dans son ensemble Manque 60 FPS Boostce qui n’a jamais été vu auparavant !

D’un point de vue subjectif, chacun doit décider pour lui-même quel cadre est préféré. Mais une chose est sûre : le mode graphique respectif tient ses promesses, et c’est à son tour très amusant.

Certaines zones semblent plus sombres à cause du nouvel éclairage. Néanmoins, tout semble plus réel et authentique. © Square Enix / 45secondes.fr

Pendant que tous les nouveaux raffinements techniques restent activés dans les deux modes graphiques, vous pouvez basculer entre les deux réglages en direct et en couleur. Vous verrez les changements immédiatement après le changement.

Jouer avec le mode graphique ou le mode performance : aide à la décision

le Mode Performance a tout et je recommande chaudement à chaque joueur de l’essayer. Pendant que nous sommes dans Le mode graphique définit la résolution sur 4K merde et même le les bords et les rainures les plus éloignés sont toujours nets reconnaissez, c’est surtout le mode performance avec 60 images par seconde constantes qui donne au gameplay sur PlayStation 5 le boom nécessaire.

Et la bonne chose est que le Différences avec la résolution 4K sur un téléviseur 4K n’a pas tellement d’importancecomme on pourrait le penser.

Bien sûr, le plus petit Les coins et les bords sont en mode performance n’est plus si aiguisé comme en mode graphique, mais avec les distance et si vous n’avez pas d’œil de détective, vous pourrez à peine le voir. Il faudrait être né avec un œil d’aigle pour le remarquer dans le déroulement du jeu.

Dans le gameplay normal, c’est à peine perceptible. Certains suivent Images de comparaisonque le Performances et mode graphique juxtaposer. Sur la gauche vous pouvez voir le mode graphique et sur la droite le mode performance. Tout est légèrement plus net :

© Square Enix / 45secondes.fr

© Square Enix / 45secondes.fr

Beaucoup plus tombe ici constant Balancer à 60 FPS au. C’est un véritable pas en avant qui s’intègre parfaitement dans le gameplay bourré d’action et s’intègre dans le gameplay rapide. Les combats sont beaucoup plus amusants et avec le reste des améliorations techniques, cela a toujours l’air plus merveilleux que jamais.

Le mode performance est donc en avance dans notre test. Après avoir commencé avec 60 images par seconde, nous ne voulons certainement plus nous en passer.

Ainsi, vous pouvez jouer au jeu dans Full HD avec 1920 × 1080 pixels (rendu dynamique) et 60 FPS jouer ou vous choisissez le Alternative 4K avec 30 FPS et 3840 × 2160 pixels (rendu dynamique). Dans chaque mode, les fréquences d’images restent très constantes et il n’y a presque pas de pertes d’images.

Le mode performance est le vainqueur dans notre test, les combats sont plus fun ! © Square Enix / 45secondes.fr

La vraie force de la mise à niveau PS5 ?

Quand on parle de meilleurs effets d’éclairage est, alors vous pouvez à peine croire que quelque chose d’aussi apparemment banal devrait en quelque sorte représenter une innovation mortelle. Mais dans « Final Fantasy 7 Remake Intergrade », l’exposition est essentielle et elle contribue à l’atmosphère de base du jeu. Ceci est soutenu par le les effets améliorés ont considérablement augmentéc’est pourquoi Midgar brille désormais de la meilleure et la plus crédible des brillances.

Lorsque vous marchez dans les rues de Midgar dans la version PS5, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous arrêter à chaque coin de rue et d’admirer la toile de fond gracieusement pittoresque.

Comme mentionné précédemment, cela rend le jeu de couleurs différent, certaines choses plus sombres, par exemple, mais d’autres beaucoup plus réelles. Par exemple, toutes les lampes ont désormais un véritable cône de lumière qui est réellement projeté dans le monde. En conséquence, certaines parties du jeu semblent beaucoup plus crédibles et le fantasme tant apprécié prend sa forme finale – du moins en termes graphiques.

Les nouveaux effets de lumière nous étonnent ! © Square Enix / 45secondes.fr

Conclusion: La mise à jour PS5 est une toute nouvelle expérience de jeu. A mon sens, les améliorations techniques prennent tout leur sens et c’est tout à fait suffisant pour un replay si vous avez déjà joué à la version PS4. Et sinon, il faut absolument recourir à la version PS5 pour les raisons évoquées plus haut. Il n’y a jamais eu de meilleure expérience FF7. Je recommande fortement le mode performance, car la résolution 4K n’est pas la mesure de toutes choses dans ce cas.