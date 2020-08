Youtube Teste Le Mode Image Dans L'image Pour L'application Iphone

Bosch Caméra thermique Bosch GTC 400 C avec batterie et L-BOXX

Caractéristiques : Caméra thermique GTC 400 C Visualisation immédiate des écarts de température et enregistrement facile des résultats Échange rapide de données et archivage facile des images thermiques avec l’application Bosch Measuring Master Fonction « Image dans image » permettant de superposer image