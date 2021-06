L’éclipse du «cercle de feu» brûle dans le ciel – voyez les photos éblouissantes

Les habitants de certaines parties de l’hémisphère nord ont levé les yeux vers le ciel pour voir un « cercle de feu » tôt jeudi.

La première éclipse solaire de 2021 a produit des images éblouissantes alors que la lune passait entre le soleil et la Terre mais n’a pas complètement bloqué la lumière du soleil, laissant la lune ressemblant à un disque sombre entouré d’un anneau solaire.

Le soleil se lève à côté de la Statue de la Liberté lors d’une éclipse annulaire jeudi. Gary Hershorn / Getty Images

Les observateurs du ciel dans certaines parties du nord de la Russie, du Groenland et du Canada ont pu assister à l’éclipse annulaire pendant environ quatre minutes avant le lever du soleil à 4 h 41 HNE jeudi.

Une éclipse solaire partielle est vue derrière le Capitole jeudi à Arlington, en Virginie. Bill Ingalls / Getty Images

Pour une grande partie des États-Unis et du Canada, il s’agissait moins d’un anneau de feu que d’une lune en forme de croissant qui est apparue avant et peu après le lever du soleil, car il s’agissait d’une éclipse solaire partielle et non complète. Dans une éclipse partielle, la lune semble plus grosse contre le soleil, faisant apparaître le soleil comme un Pac-Man prenant une bouchée de la lune.

Une éclipse solaire partielle est observée alors que le soleil se lève derrière le phare Delaware Breakwater jeudi à Lewes, Delaware. Aubrey Gemignani / NASA via Getty Images

L’éclipse solaire partielle était visible dans certaines parties du sud-est, du nord-est, du Midwest et du nord de l’Alaska à partir de 5h25 HNE, selon la Nasa.

Une éclipse solaire partielle s’élève jeudi au-dessus de la ligne d’horizon de Baltimore, vue d’Arbutus, dans le Maryland. Julio Cortez / AP

Une éclipse solaire partielle est observée jeudi matin à New York. Agence Islam Dogru / Anadolu via Getty Images

La scène comme quelque chose de « Blade Runner 2049 » est venue sur les talons de la « super lune de sang de fleur » du mois dernier, une éclipse lunaire totale qui donne à la lune une apparence rougeâtre en même temps la lune apparaît plus grande dans le ciel parce qu’elle est un peu plus près de la Terre. Il a été observé au-dessus de l’Asie orientale, de l’océan Pacifique et des régions à l’ouest des Rocheuses aux États-Unis

En rapport: