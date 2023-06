Date de première officielle de la saison 2 des Lakers: il est temps de gagner sur HBO Max

in

HBO Max

La confirmation est arrivée quant à la date de disponibilité des nouveaux épisodes de Lakers : Time to Win, la série mettant en vedette Magic Johnson.



© IMDbCela se confirme lorsque la saison 2 de la série des Lakers débarque.

Gagner du temps : la montée de la dynastie des Lakers soit Lakers : il est temps de gagner, comme elle est devenue connue en Amérique latine, est l’une des séries sportives les plus acclamées de ces dernières années, car elle dépeint le parcours de l’une des dynasties les plus prospères de l’histoire de la NBA. Après une première saison qui a fait fureur, HBO Max confirmé lors de l’arrivée des prochains épisodes.

Cette production créée par Max Borenstein et Jim Hecht est basée sur le livre Showtime: Magic, Kareem, Riley et la dynastie des Los Angeles Lakers des années 1980 par Jeff Pearlman. Son premier épisode s’est concentré sur la saison 1979-80 de la NBA, la première de Jerry Buss en tant que propriétaire et l’année recrue de Magic Johnson avec les Lakers.

+Quand la saison 2 de Lakers: Time to Win sera-t-elle diffusée sur HBO Max ?

Les premiers chapitres ont atteint le streaming en mars 2022, où il a été reconnu par le public et les critiques, conduisant ainsi à un renouveau. Après un temps sans nouvelles, ce lundi, il a finalement été confirmé que la deuxième saison de Lakers : il est temps de gagner sera présenté en première sur la plateforme HBO Max le 6 août.

De quoi s’agira-t-il ? Ceci note son synopsis: « La deuxième saison continue d’explorer la vie professionnelle et personnelle des Lakers de Los Angeles dans les années 1980. Cette saison se concentre sur la période qui suit immédiatement les finales de 1980 à 1984, culminant avec le premier match revanche professionnel des stars. le plus grand de l’époque : Magic Johnson et Larry Bird ».

Lakers : il est temps de gagner est en vedette : John C. Reilly, Quincy Isaiah, Adrien Brody, Jason Clarke, Gaby Hoffmann, Jason Segel, Hadley Robinson, DeVaughn Nixon, Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Spencer Garrett, Molly Gordon, Joey Brooks, Delante Desouza , Jimel Atkins, Austin Aaron et McCabe Slyeentre autres.

