Elite : la raison pour laquelle Danna Paola n’est pas dans la saison 4

L’une des meilleures séries de Netflix de ces dernières années est, sans aucun doute, Élite. La production espagnole créée par Darío Madrona et Carlos Montero a conquis le cœur de milliers d’utilisateurs, non seulement en Espagne, mais aussi dans le monde entier.







L’une des actrices préférées des fans de la série est la Mexicaine Danna Paola, qui a donné vie au personnage de Lucrecia. Au cours des deux premières saisons, son personnage était vraiment odieux, remplissant son rôle de « méchant dans le film ». Cependant, cela n’a pas empêché des milliers de personnes d’admirer l’actrice.

Dans la troisième saison, son personnage a fait un grand changement et les fans ont ressenti encore plus d’empathie avec elle, devenant l’un des favoris des adeptes de la série. Danna Paola a montré tout son talent, et avec seulement 25 ans, nous espérons tous qu’elle a un bel avenir dans le monde du théâtre.







Cependant, cet avenir sera retardé car Danna s’éloignera du petit écran pendant un certain temps et même On ne le verra pas dans la quatrième saison d’Elite. Mais, quelle est la raison exacte pour laquelle Danna Paola ne sera pas dans le nouvel opus Elite ?

C’est elle-même qui a déclaré et levé les doutes de tous ses fans. « En ce moment, je ne vais pas jouer, je vais me consacrer à la musique. La musique nécessite 24h/24 et 7j/7. Dans un tournage, vous avez un emploi du temps et tellement de mois. La musique est quotidienne, chaque jour je produis, compose et planifie » , a-t-il avoué.

En revanche, Danna participera à un autre projet Netflix, mais en conservant son rôle de chanteuse. Il sera celui qui interprétera la chanson principale de « Au fil de la lune », nouveau film d’animation de Netflix, dans sa version espagnole pour l’Amérique latine. Il sera diffusé sur la plateforme de streaming le 23 octobre.