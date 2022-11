John Wick pourrait être transformé en un jeu vidéo AAA, déclare le PDG de Lionsgate

La John Wick les films ne sont certainement pas moins violents que Grand Theft Auto, et peut-être que cela fait des films d’action dirigés par Keanu Reeves la source idéale pour un nouveau jeu vidéo. Pour l’instant, il y a eu trois John Wick films avec un quatrième en route. Pourtant, malgré la popularité des films, et même avec Reeves apparaissant dans d’autres jeux vidéo, John Wick n’a pas encore eu d’adaptation de jeu à gros budget.





Cependant, les joueurs pourraient très bien bientôt prendre le contrôle de l’assassin titulaire dans un studio AAA John Wick jeu vidéo. Selon IndieWire, le PDG de Lionsgate, Jon Feltheimer, a mentionné avec désinvolture lors d’un appel d’investisseurs que la société « présente des propositions » pour un nouveau jeu basé sur les films. Feltheimer a en outre souligné qu’il voyait un grand potentiel dans un gros budget John Wick jeu, mais qu’il est tout simplement trop tôt dans le processus de ces plans pour qu’il divulgue plus d’informations sur ce que cela pourrait impliquer.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je ne veux pas prendre d’avance ici, mais nous pensons qu’il y a un gros match AAA à faire avec John Wick», a-t-il dit. « Nous avons présenté des propositions. Nous sommes certainement intéressés à faire avancer cela, mais je ne veux rien dire de plus à ce sujet pour le moment. »

En 2020, Good Shepherd Entertainment a publié le jeu vidéo John Wick Hexbien qu’il ait été créé indépendamment et non un jeu AAA sur le modèle d’un GTA que Feltheimer décrit. Les stars de la franchise Lance Reddick et Ian McShane ont fourni quelques voix off, bien qu’elles ne comportaient pas la voix de Reeves. Idéalement, un John Wick Le jeu réalisé par un plus grand studio inclurait la voix et la ressemblance de Reeves, de la même manière qu’il était présenté comme personnage principal dans Cyberpunk 2077pour le vrai John Wick vivre.





La série de films est plus populaire que jamais

Porte des Lions

Certaines franchises commencent à caler après trois films, mais les fans adorent toujours John Wick. Après avoir lancé la trilogie avec l’original John Wick en 2014, John Wick: Chapitre 2 suivi en 2017 avec John Wick: Chapitre 3 – Parebellum arrivant en 2019. Dans son appel aux investisseurs, Feltheimer a félicité les cinéastes pour avoir gardé John Wick trois films si populaires, remarquant comment ils ont en quelque sorte rendu la série « de plus en plus précieuse » à chaque épisode.

Les films seront également étoffés avec de multiples retombées. Un spin-off dirigé par une femme avec Ana de Armas, surnommé Ballerine, est également en préparation. Pendant ce temps, une série préquelle qui sera diffusée au niveau national sur Peacock et à l’international sur Prime Video est également en cours de développement. Appelé Le Continentalla série se concentrera principalement sur un jeune Winston (Colin Woodell).

John Wick: Chapitre 4 est prévu pour une sortie en salles le 24 mars 2023.