Batman de Tim Burton obtient une bande-annonce des temps modernes

Homme chauve-souris est devenu l’une des bannières de DC Comics, dépassant sans doute même Superman en popularité. Le personnage a été créé par l’artiste Bob Kane et l’écrivain Bill Finger et a fait ses débuts dans le 27e numéro de la bande dessinée Detective Comics le 30 mars 1939. Depuis lors, il a participé à diverses histoires, ayant sa propre série ou apparaissant dans différents croisements, en plus de ses dizaines d’apparitions sur grand et petit écran, que ce soit en animé ou en live-action.





Mais sans aucun doute, l’une de ses versions les plus mémorables est celle de Tim Burton Homme chauve-souris (1989), qui avait Michael Keaton comme protagoniste et a marqué un avant et un après dans la conception du cinéma de super-héros. Fidèle au style sombre et gothique de son réalisateur, 1989 Homme chauve-souris est devenu un classique pour les fans de The Dark Knight, restant l’une des itérations préférées du personnage même après la vision à succès de Christopher Nolan ou même le récent épisode de Matt Reeves.

Maintenant, en attendant l’apparition d’un nouveau Bruce Wayne, le film de Burton reprend vie pour nous rappeler sa grandeur et comment, malgré 34 ans passés depuis sa sortie, il est toujours aussi impressionnant.





Batman de Tim Burton obtient une nouvelle bande-annonce modernisée

La chaîne YouTube officielle de DC a publié une version modernisée de la bande-annonce du film, accompagnée de musiques incroyables et mettant en lumière certains des meilleurs moments de Batman de Keaton, avec la marque Burton toujours présente :

Le film commence avec un jeune Bruce Wayne témoin de quelqu’un assassiner ses parents. Une fois adulte, Wayne se retrouve un philanthrope millionnaire qui combat le crime en parallèle à Gotham City. Déguisé en pseudo-héros costumé surnommé Batman, il sème secrètement la peur dans le cœur des méchants. Cependant, lorsqu’un clown dérangé, qui se fait appeler le Joker, prend le contrôle de la pègre criminelle de Gotham, Batman doit affronter son ennemi le plus impitoyable de tous les temps. tout en protégeant à la fois son identité et son amour, une malheureuse journaliste nommée Vicki Vale, selon le synopsis officiel.

Homme chauve-souris a également joué d’autres icônes du cinéma telles que Jack Nicholson et Kim Basinger, Robert Wuhl, Pat Hingle, Billy Dee Williams, Michael Gough et Jack Palance, entre autres.

Batman a été un énorme succès, menant à plusieurs autres films, tels que Le retour de Batman, Batman pour toujours, et Batman et Robin. Le succès fut tel qu’en 1992, Batman : la série animée créée, devenant l’une des séries télévisées les plus acclamées dans le monde de l’animation.