Le chef conservateur écossais critiqué pour avoir tenté d’éliminer le projet de loi sur les crimes de haine

Le chef conservateur écossais Douglas Ross (Fraser Bremner – WPA Pool / Getty Images)

Le nouveau chef conservateur écossais Douglas Ross a fait face à la colère après avoir tenté de faire échouer un projet de loi sur les crimes haineux, l’une de ses principales priorités.

Ross, qui a pris la direction du parti le mois dernier, a promis de tuer le nouveau projet de loi du gouvernement écossais – qui consolide et met à jour les lois existantes sur les crimes de haine, et étend les lois interdisant «l’agitation de la haine raciale» pour couvrir d’autres groupes protégés, y compris Personnes LGBT +.

Le chef conservateur écossais Douglas Ross affirme que sa «première mission» en tant que chef est d’arrêter le projet de loi sur les crimes haineux.

Parler au Courrier quotidien écossais lundi, Ross a déclaré: «Le projet de loi sur les crimes de haine du SNP est la plus grande attaque contre la liberté d’expression en Écosse depuis la dévolution.

«L’une de mes premières missions en tant que chef de l’opposition en Écosse sera de lutter de front. Les conservateurs écossais utiliseront toutes les tactiques à notre disposition pour arrêter cette législation dans son élan. »

Ross est député et ne siège pas au parlement écossais, ce qui signifie qu’il ne pourrait pas voter sur le projet de loi, mais il a indiqué que les députés conservateurs écossais présenteraient mercredi une motion supprimant complètement le projet de loi.

Il a appelé les partis d’opposition à «s’unir derrière les conservateurs écossais et à mettre fin une fois pour toutes à cette horrible législation du SNP», la décrivant comme «un désastre en attente de se produire» qui «ouvre la porte aux gens ordinaires et décents confrontés à la menace de prison pour avoir exprimé leur opinion ».

Il est peu probable que la tentative de complot pour tuer le projet de loi réussisse, Le télégraphe rapports, parce que le Parti vert écossais devrait soutenir la proposition du SNP, ce qui lui donnera probablement une majorité considérable au Parlement écossais.

Tentative «honteuse» de tuer le projet de loi sur les crimes de haine condamné par les groupes LGBT +.

Les partisans du projet de loi ont reconnu leurs inquiétudes quant à son impact sur la liberté d’expression, mais se sont demandé pourquoi Ross cherchait à l’éliminer complètement, plutôt que de proposer des amendements susceptibles d’obtenir un soutien.

Colin Macfarlane de Stonewall Scotland a critiqué Ross comme une «honte» pour son vœu de vaincre le projet de loi.

Il a tweeté: «Si c’est vrai, c’est honteux et j’ai écrit à [Conservative leader in the Scottish Parliament] Ruth Davidson, [Scottish Liberal Democrats leader] Willie Rennie et [Scottish Labour leader] Richard Leonard pour le dire.

«Le projet de loi comporte des considérations vraiment importantes pour les personnes LGBT + qui sont toujours confrontées à des niveaux inacceptables de crimes de haine en Écosse.»

«Chez Stonewall Scotland, nous pensons qu’il est nécessaire de susciter des crimes de haine. Nous croyons également au principe de la liberté d’expression et sommes ouverts à des amendements à la proposition d’incitation à la haine afin qu’ils n’aient pas d’impact sur la liberté d’expression. C’est la bonne voie à suivre.

«Pour demander que le projet de loi soit ‘mis au rebut une fois pour toutes’ Courrier cite Douglas Ross qui a déclaré que, sans passer par le processus approprié d’examen et de discussion, ne rendrait pas service aux nombreuses organisations et personnes qui ont pris le temps de répondre à la consultation.

«Nous serons choqués si les travaillistes écossais et les libéraux démocrates écossais soutiennent la motion proposée par les conservateurs écossais, comme le rapporte le Courrier et avertir que cela enverra le message que les trois ne se soucient pas de lutter contre les crimes de haine dans nos communautés.

Le Réseau écossais pour l’égalité a convenu: «Si cette histoire à la une de Courrier quotidien c’est vrai, c’est une honte. Il dit que les conservateurs essaieront mercredi de tuer le projet de loi sur les crimes de haine «une fois pour toutes», et que les conservateurs croient pouvoir obtenir le soutien du parti travailliste et des démocrates libéraux pour cela.

«Le projet de loi sur les crimes de haine contient des dispositions importantes pour les personnes LGBT +, y compris (dans la première partie du projet de loi) la correction de l’inclusion incorrecte de l’intersexe dans l’aggravation des crimes de haine transgenres et la mise à jour du langage autour des trans.

«Nous pensons également que l’agitation des délits de haine dans la deuxième partie est nécessaire, mais nous (comme les autres partisans du projet de loi) sommes ouverts à ceux qui sont amendés pour s’assurer qu’ils n’affectent pas la liberté d’expression. C’est ce qu’il faut faire avec le projet de loi, et non pas le supprimer «une fois pour toutes».

«Inutile de dire que nous serions choqués au-delà de toute mesure si [Labour and the Liberal Democrats] a soutenu une telle proposition – cela minerait complètement leur réputation de partis de l’égalité.

Le secrétaire à la justice du gouvernement écossais Humza Yousaf a écrit: «Tout en reconnaissant les préoccupations concernant le projet de loi sur les crimes de haine, il existe de nombreuses sections de la société – souvent des minorités – qui sont la cible de la haine, verbale et physique. Le Parlement devrait écouter leurs voix. La bonne approche consiste à débattre et à modifier le projet de loi si nécessaire, et non à faire taire ces voix.