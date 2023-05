Fin expliquée de « Queen Charlotte: A Bridgerton Story »: ce qui est arrivé au couple royal, Lady Danbury et Violet

Pandora Coffret Cadeau Bracelet Link Ying et Yang Me

Sublime ton style grâce à ce Coffret Cadeau Bracelet Link Ying et Yang Pandora Me. Constitué du Bracelet Link Fin Pandora Me, en Argent 25/1000e, doté de links imbriqués plus imposants et de connecteurs ouvrables, du Médaillon Équilibre Yin&Yang Pandora ME, comportant un cristal de synthèse violet royal et un bleu de minuit taille rond brillant sertis clos, huit cristaux de synthèse violets royal taille rond brillant micro sertis pavé et neuf sertis pavé. Ainsi que du Double Link Bleu électrique Pandora ME, conçu avec deux chaînons imbriqués entourés d'un choc d'émail bleu appliqué à la main, l'intérieur de chaque Link est en acier fin poli. Adopte ce Coffret Cadeau symbolisant le Yin et le Yang, emblèmes d'équilibre et de spiritualité.