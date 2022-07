Où regarder toutes les saisons de Pretty Little Liars avant la première du redémarrage

DIFFUSION

Demain, Pretty Little Liars : Original Sin sort avec Bailee Madison et Maia Reficco. Sur quelle plateforme de streaming peut-on voir la série originale de sept saisons ?

©IMDBShay Mitchell, Troian Bellisario, Ashley Benson et Lucy Hale ont joué dans Pretty Little Liars.

C’est presque sorti Pretty Little Liars : Péché originel! La redémarrer de la fiction pour adolescents emblématique avec Lucy Hale est sur le point de rejoindre le catalogue de hbo max. de ça 28 juillet, une nouvelle génération va débarquer sur la plateforme de streaming pour conquérir les abonnés. Mais si vous n’avez pas encore vu la série originale ou si vous voulez simplement vous en souvenir, nous vous indiquons ici où vous pouvez trouver toutes les saisons complètes de Jolies petites menteuses.

En 2010 est venu pour la première fois Les petites menteuses, le programme télévisé développé par Marlene King et inspiré du roman homonyme de Sara Shepard. Jroian Bellisario, Ashley Benson, Lucy Hale, Shay Mitchell et Sasha Pieterse Ils ont été choisis pour jouer les rôles principaux de cette série jeunesse qui a su allier mystère, drame et émotion dans le décor d’une petite ville. Liens d’amitié, relations familiales et couples inoubliables ont constitué cette fiction qui a réussi à se prolonger sur sept saisons.

Mais… De quoi s’agissait-il exactement ? L’histoire commence lorsque le chef d’un groupe d’amis disparaît d’un moment à l’autre provoquant la confusion chez les habitants de bois de rose, une ville fictive située en Pennsylvanie. Un an plus tard, les quatre adolescents restants commencent à collecter des indices lorsqu’ils reçoivent des messages d’un personnage nommé « A » promettant d’exposer leurs secrets les plus intimes.

+ Sur quelle plateforme peut-on voir Pretty Little Liars ?

Si vous avez été intrigué par l’intrigue de Jolies petites menteuses ou vous voulez faire une brève revue de la série avant la première de son redémarrer, vous pouvez retrouver ses sept saisons complètes sur la même plateforme de streaming. Il s’agit de hbo maxle même service d’abonnement qui a une collection disponible dans son catalogue qui comprend le retombées Pretty Little Liars : les perfectionnistescréée en 2017.

+ À quoi ressemblera le redémarrage de Pretty Little Liars ?

La redémarrer sera intitulé Pretty Little Liars : Péché originel et aura sa première prochaine 28 juillet sur HBO Max. Avec les performances de Bailee Madison, Maia Reficco, Chandler Kinney, Zaria et Malia Pylesse déroulera vingt ans après une série d’événements tragiques qui ont bouleversé la ville de Millwood. « Maintenant, de nos jours, un groupe disparate d’adolescentes se retrouvent tourmentées par un agresseur inconnu et forcées de payer pour le péché secret commis par leurs parents il y a deux décennies… ainsi que le leur. »indique son synopsis officiel.

