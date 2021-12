Netflix en plein scandale : la tension monte avec le prince William à cause de la Couronne

La Couronne C’est l’une des séries historiques les plus importantes de Netflix. Créé par Peter Morgan, ce strip sorti en 2016 reflète la vie de la royauté britannique dans un ordre chronologique marqué. À ses débuts, il reflétait les années 1940 et, au fil des saisons, les époques capturées sur le petit écran aussi. A tel point que, pour la cinquième édition qui arrivera en novembre 2022, ce seront les années 90 jusqu’au début du nouveau millénaire qui seront reportées sur la plateforme.

Depuis sa sortie, La Couronne cela a fait des ravages au palais de Buckingham, mais maintenant, avec la saison à venir, les controverses sont beaucoup plus importantes. En effet, comme on le sait, les années 90 ont été marquées par des milliers de scandales pour les Windsor et, le pire d’entre eux, est la mort fatidique de Lady Diana of Wales en 1997. Et, sans aucun doute, c’est ce qui met la famille royale en échec, une fois de plus.

La mort de Diana a généré de nombreuses hypothèses sur la monarchie et, en fait, ce qui s’est réellement passé n’a jamais été clarifié. Parmi les pires théories qui existent, il y a celle qui dit que les aristocrates l’ont fait tuer après son interview scandaleuse avec la BBC en 1995. C’est pour cette raison même que La Couronne ne pouvait éviter d’ajouter ce rapport à son récit.

Au début, on pensait que cela montrerait des fichiers de la version originale, mais on sait maintenant que Netflix a obtenu l’autorisation de filmer sur des sites de la BBC. Ils revivreront donc l’interview d’une manière réelle avec Elizabeth Debicki donnant vie à Diana. Et c’est précisément ce qui a fait enrager le prince Guillaume d’Angleterre, le premier fils de la princesse et du prince Charles de Galles. Eh bien, le duc de Cambridge a exprimé son souhait que cette interview ne soit plus diffusée à la télévision.

Le rapport réalisé par Martín Bashir est une étape historique car il a été marqué par des phrases et des aveux inoubliables tels que : «nous étions trois dans mon mariage”, Mais ce même 2021, on sait que le journaliste a effectivement trompé la princesse pour qu’elle soit d’accord. C’est pourquoi, en mai, William a déclaré, dans un communiqué, qu’il considérait l’interview « sans légitimité et ne devrait jamais être réédité » car « contribué à la peur, à la paranoïa et à l’isolement« Dans les dernières années de la vie de Diana.

Et maintenant, selon ce qu’il a annoncé Le télégraphe, le fait que Netflix et La Couronne avoir ignoré sa demande non pas en tant que duc, mais en tant que fils, l’a rendu furieux. Cependant, la pire colère de William serait autour de la BBC, avec laquelle ils ont toujours eu un lien qui semblait incassable en raison de la soumission avec laquelle le réseau de télévision est géré. A tel point qu’en voyant comment ils continuent d’exploser, après 25 ans, l’entretien avec sa mère l’a fait très mal.

A n’en pas douter, la cinquième saison de fiction de Netflix va ébranler les fondements de Buckingham Palace, mais surtout la tranquillité des princes William et Harry. Les frères et sœurs, bien qu’ils n’aient pas la meilleure relation maintenant, ont toujours dit qu’il était difficile pour eux d’aborder le sujet de leur mère et, par conséquent, ils seront probablement attentifs à la façon dont les événements seront racontés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂