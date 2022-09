Comic-Con New York 2022 : ce sont les acteurs qui seront présents

Comic Con

Dans un mois, une nouvelle édition de l’événement pop culture qui se déroule à New York débutera. De Spoiler nous serons présents.

© GettySam Heughan.

A défaut d’un mois pour la prochaine édition de Comic Con de New Yorkle premier dans un format traditionnel depuis le déclenchement de la pandémie, la liste des principaux invités a été confirmée et réserve des surprises de luxe aux fans de merveille, Étranger et même de Harry Potter. L’événement aura lieu du 6 au 9 octobre, et du spoilers nous dirons présent pour couvrir l’un des événements les plus importants de la culture pop au monde. Dans ce contexte, nous vous disons quels artistes seront à la célébration.

+Les invités spéciaux du New York Comic-Con

La prochaine édition de Comic Con de New York Il arrivera avec trois noms de poids qui ont été confirmés jusqu’à présent et auront non seulement leurs panneaux mais feront également partie du célèbre rencontrer et saluer que les fans paient généralement pour prendre une photo avec leurs idoles. On parle de brendan fraserpeut-être l’homme du moment oscar isaac (parler de Chevalier de la lune et de guerres des étoiles), O Sam Heughanavec toutes les nouvelles de Étrangerégalement accompagné de l’auteur du livre, Diana Gabaldon.

+ Les castings qui seront présentés au New York Comic-Con

Bien que ces participants à la prochaine édition de Comic Con de New York ce sont aussi des stars du luxe, nous avons choisi de les montrer ainsi puisqu’ils seront présents pour parler de l’avenir de leurs projets. De Netflix sera le casting de Ombre et os (Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young et Leigh Bardugo), de la part de AMC vous verrez tous les membres de Les morts qui marchent juste une semaine après le retour de la dernière saison, et de La chaîne Roku les invités de luxe arriveront Daniel Radcliffe, Evan Rachel Wood et Al Yankovic pour présenter Bizarrele biopic sur Bizarre Al.

+Les invités des fans de super-héros au New York Comic-Con

Bien que cette liste puisse inclure oscar isaacla vérité est que le cadeau de l’acteur de Chevalier de la lune il nous a obligés à le séparer et à le mettre plus haut. Dans ce groupe, nous incluons les deux figures de Smallville, Tom Welling et Erica Durance, et Anson Mountqui arrive juste après avoir fait son apparition dans Doctor Strange dans le multivers de la folieoù il incarne une version de Boulon noir assassiné par Sorcière écarlate.

+L’espace pour les classiques au New York Comic-Con

Enfin, il faut parler des chiffres qui apporteront beaucoup de nostalgie dans cette édition de le comic-con. On parle, d’une part, de Rachel Leigh Cookle protagoniste de 1999 Elle est ainsi (qui devait être accompagné de Freddie Prinze Jr. mais s’est retiré en raison de problèmes d’horaire). Mais quand il s’agit de nostalgie, nous ne pouvons pas laisser de côté Steve Burns le pilote historique de Les indices de Bluequi racontera ce qui est arrivé à sa vie.

