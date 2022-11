Laissez le bon dans l’épisode 8 Date de sortie, compte à rebours, spoilers, où regarder

Bonjour à tous, Récemment, nous avons vu que de nombreuses personnes recherchaient Let The Right One In Episode 8 Release Date. Cette série a gagné en popularité dans un laps de temps très court après sa sortie. Actuellement, les fans veulent savoir quand ils pourront regarder son prochain épisode à venir. Pour cette raison, nous sommes ici pour fournir toutes les informations avec un guide séparé.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails concernant la date de sortie de Let The Right One In Episode 8. En dehors de cela, nous vous informerons également de nombreuses autres mises à jour sur cette série qui vous aideront à aimer la façon dont vous pourrez regarder cette série dans différentes régions, la liste des épisodes et bien plus encore.

Il s’agit d’une série télévisée dramatique d’horreur psychologique américaine et elle a été développée par Andrew Hinderaker. Au cas où vous ne le sauriez pas, cette série a été adaptée d’un roman du même nom de l’écrivain suédois John Ajvide Lindqvist. Le premier épisode de cette série est sorti le 9 octobre 2022 et après la sortie, cette série a gagné en popularité dans les différentes régions du monde.

L’intrigue de cette série suit celle de Mark et de sa fille. Au fur et à mesure que vous commencerez à suivre cette série, vous verrez que leur vie a changé à jamais 10 ans plus tôt lorsqu’elle a été transformée en vampire. Cette série est assez intéressante et après avoir regardé tous les épisodes publiés, les fans recherchent Let The Right One In Episode 8 Release Date. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

Laissez le bon dans l’épisode 8 Date de sortie

Nous allons donc ici parler de la date de sortie de Let The Right One In Episode 8. Selon les informations officielles, le nom de cet épisode est « Or Stay and Die » et sa sortie est finalement prévue pour le 27 novembre 2022. Comme vous pouvez facilement le constater, votre attente pour cet épisode va bouger dimanche. Il suffit donc de marquer la date et d’attendre la date de sortie.

Où diffuser cette série ?

Maintenant, si vous voulez regarder cette série en cours, son réseau officiel est Showtime. Cette série est également disponible en streaming sur Paramount + et Prime Video. Comme il s’agit de plateformes en ligne, vous pouvez diffuser tous les épisodes manqués à tout moment.

Liste des épisodes

ici, nous allons partager la liste des épisodes de cette série.

Tout pour le sang

Intercesseurs

Verre brisé

Sorties

Quoquo Modo Necessarium

Les astronomes

Plus que tu ne le sauras jamais

Ou rester et mourir

Monstre

Que fait-on dans le noir

Détails du casting

Voici maintenant la liste des détails du casting de cette série.

Demián Bichir dans le rôle de Mark Kane

Madison Taylor Baez dans le rôle d’Eleanor Kane

Anika Noni Rose dans le rôle de Naomi Cole

Grace Gummer dans le rôle de Claire Logan

Ian Foreman comme Isaiah Cole

Kevin Carroll comme Zeke Dawes

Nick Stahl comme Matthew Dean

Jacob Buster comme Peter Logan

Zeljko Ivanek comme Arthur Logan

Fernanda Andrade comme Elizabeth Kane

Jimmie Saito comme Ben

Josh Wingate comme Roland

Caroline Neff comme Danielle Wilson

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de Let The Right One In Episode 8 dans diverses régions, où pourrez-vous regarder sa prochaine saison, les détails de la distribution et bien plus encore. Si vous avez des doutes sur la date de sortie de Let The Right One In Episode 8, vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous et nous essaierons de vous aider de la meilleure façon possible.

