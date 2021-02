La frénésie alimentaire, le problème et la solution

La frénésie alimentaire est un problème qui affecte des milliers de personnes dans le monde, en particulier les adolescents et les adultes, mais elle peut également toucher les enfants. Ses causes sont souvent liées à des tentatives de faire face à des difficultés émotionnelles ou à d’autres types de conflits, dans lesquels la personne mange pour calmer l’anxiété, bloquer les pensées ou sentiments douloureux ou pour soulager les tensions et les moments de stress.

Selon le psychologue et spécialiste du sujet, Jonathan Araújo, l’hyperphagie boulimique survient lorsqu’il y a des épisodes récurrents. Des régimes très restrictifs peuvent également favoriser l’apparition de ce trouble, en raison d’une privation alimentaire pouvant alterner avec des épisodes de suralimentation.

Jonathan explique qu’une personne qui a un trouble de l’hyperphagie boulimique éprouve généralement des épisodes lorsqu’elle mange beaucoup plus vite que d’habitude, une grande quantité de nourriture, même sans avoir faim, mange jusqu’à ce qu’elle se sente inconfortablement «rassasiée», et parfois vous pouvez avoir envie de manger seule , parce que vous êtes gêné par la quantité que vous mangez.

«Il est courant que les gens se sentent déprimés, en colère contre eux-mêmes et très coupables d’avoir trop mangé, un autre fait, très frappant, est la perte de contrôle pendant ces épisodes, par exemple, le sentiment qu’ils ne peuvent pas arrêter de manger ou contrôler quoi ou comment beaucoup vous mangez. L’hyperphagie boulimique est caractérisée lorsque ces épisodes se reproduisent au moins deux fois par semaine », dit-il.

Traitement

La bonne nouvelle est qu’il existe un traitement, mais selon le spécialiste, tout d’abord, il est important de savoir qu’il est difficile de définir une période spécifique pour sa durée, car chaque personne se développe à sa manière et a son propre temps. pour, en fait, parvenir à une amélioration.

Selon le psychologue, il est important de comprendre que le régime compulsif, lorsqu’il a des problèmes émotionnels, éprouve une faim psychologique et se tourne vers la nourriture comme moyen de se calmer. Ainsi, lorsque les gens mangent de manière compulsive, ils consomment de la nourriture parce qu’ils se sentent incapables de gérer leurs problèmes psychiques.

«Par conséquent, l’objectif du traitement est de faire apprendre à la personne à manger en fonction de ses besoins physiologiques et d’apprendre à gérer ses problèmes psychiques de manière saine, tels que l’anxiété, le stress, d’autres émotions, en développant des compétences pour cela», précise Jonathan .

Comme elle n’est pas caractérisée comme une maladie courante, dans laquelle des médicaments sont pris ou d’autres procédures sont effectuées et, si elle est guérie, Jonathan explique qu’il est nécessaire que le traitement soit effectué afin d’aider le patient à avoir le contrôle de son compulsion, afin qu’il puisse voir d’autres moyens d’atténuer ses problèmes, autres que l’alimentation compulsive. Et lorsque le patient se consacre au traitement, en effet, le taux de réussite est très élevé et la qualité de vie s’améliore de manière très satisfaisante.

Des astuces

Enfin, Jonathan explique que pour éviter le trouble, il est très important de faire attention, psychologiquement parlant, afin de pouvoir bien gérer vos émotions, votre niveau de stress, dans vos relations avec les autres et avec vous-même, et, pour cela, faire de la psychothérapie peut être une aide très importante dans ce processus.

De plus, il est intéressant d’observer votre façon de manger, si vous mangez très vite, si vous mangez suffisamment pour être rassasié ou en plus, pour comprendre s’il y a quelque chose à prendre en compte ou si vous devez faire des changements dans ce sens .

Éviter les mauvaises pensées qui aident à développer une frénésie alimentaire n’est peut-être pas facile, mais c’est possible. Il est très important de travailler sur l’estime de soi et de rechercher de l’aide professionnelle, lorsque vous vous sentez mal à l’aise avec vos habitudes alimentaires et vos pensées pour échapper à des problèmes.