Evil Dead Rise Runtime révélé comme le plus long de la franchise

Il ne reste que quelques mois avant le Evil Dead la franchise revient dans les cinémas pour une autre tournée sanglante et sanglante, et même si Evil Dead Rise ne sera pas un blockbuster épique, ce sera le plus long de la franchise. La machine marketing du film réalisé par Lee Cronin commence à remonter du sol et, en plus de la récente bande-annonce, il a été révélé que le film aura une durée de 96 minutes.





Bien que cela représente environ la moitié de la longueur de James Cameron Avatar : la voie de l’eau, il marque une autre augmentation de la durée depuis le dernier redémarrage en 2013, qui a duré 91 minutes. Par rapport à l’original Evil Dead trilogie, c’est une augmentation considérable, comme Evil Dead, Evil Dead II, et Armée des ténèbres n’a duré que 85 minutes, 84 minutes et 81 minutes respectivement, en excluant les versions non coupées et les versions alternatives des coupes du réalisateur publiées plus tard.

À une certaine époque, un film d’horreur de 96 minutes était considéré comme raisonnablement long, mais ces dernières années, les films d’horreur sont devenus plus épiques, avec le succès de 2022 Terrifiant 2 avec un énorme 138 minutes. Cependant, de nombreux films semblent fonctionner avec l’idée que plus c’est gros, mieux c’est, mais une longue durée ne fait pas nécessairement un meilleur film si elle dépasse l’histoire. Le Evil Dead La franchise est toujours restée sur une durée similaire et a passé ce temps avec des moments plus horribles que de nombreux autres films en si peu de temps. Cela a été essentiellement la propriété intellectuelle du Evil Dead franchise, livrant un flot incessant d’horreur du début à la fin, et il ne semble pas déranger cette formule cette fois-ci.





Comment la franchise Evil Dead a-t-elle évolué au cours des 40 dernières années ?

La mort diabolique a vraiment eu deux chemins différents sur quatre films et une émission télévisée de trois saisons de Ash contre Evil Dead. L’original Evil Dead se concentrait directement sur l’expérience de terreur ultime et bien qu’il y ait eu des moments étranges d’humour noir, il restait horrible et méchant jusqu’à la fin. Evil Dead 2 a vu ce changement un peu, avec Ash de Bruce Campbell gagnant un certain nombre de slogans impassibles et quelques moments sombres et comiques impliquant une main coupée, une tête coupée et une tronçonneuse, ainsi que des jets de sang exagérés.

Armée de Obscurité a embrassé le côté comique de l’histoire, poussant Ash dans une histoire qui a contribué à faire de la franchise un plus grand succès avec sa combinaison de comédie d’horreur qui a ensuite été poursuivie des décennies plus tard pour Ash contre Evil Deadune série qui a ramené les Deadites pour un chaos et une terreur plus humoristiques.

La mort diabolique Le redémarrage en 2013 est revenu aux origines pour la plupart sans humour, racontant l’histoire du film d’horreur original de Sam Raimi avec des effets spéciaux plus élaborés et même un camée de Bruce Campbell en tant que Ash Williams dans la scène post-crédits. Maintenant Evil Dead Rise cherche à continuer sur la voie de l’horreur implacable, mais déplace l’action dans un immeuble de grande hauteur et ne présentera Campbell que dans un camée vocal. Nous découvrirons bientôt si la franchise peut se relever sans l’implication d’Ash.