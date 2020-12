Films d’horreur de Noël: 8 films pour une célébration ho-ho-horreur

Noël est le temps de la charité, les films les plus contemplatifs sont diffusés à la télévision et les proches seront bientôt au coin de la rue. Comment, n’est-ce pas une perspective heureuse pour vous? Ensuite, prenez votre vin chaud, penchez-vous en arrière et regardez les huit films d’horreur de Noël suivants que nous avons compilés ici. Facteur de contemplation égal à zéro, promis!

« Gremlins » (1984)

« Gremlins » est sans conteste une question la Films d’horreur de Noël par excellence. Dans celui-ci, le moelleux Mogwai Gizmo procure initialement une sensation de câlin très festive – jusqu’à ce que ses nouveaux propriétaires l’éblouissent, le nourrissent après minuit et l’exposent à l’eau. Désormais, la tranquillité est terminée. Et à fond.

Conclusion: « Gremlins » appartient à Noël comme des cadeaux sous le sapin.

« Silent Night – Horror Night » (1984)

Comment dit-on toujours si beau? Ceux qui ont été bons toute l’année reçoivent des cadeaux, sinon la verge menace. Dans le cas de « Silent Night – Horror Night », une chose attend surtout les personnes impliquées: la mort! Le Père Noël traverse la région de manière meurtrière et réfléchit à une nouvelle façon d’envoyer tous ceux qu’il rencontre dans l’au-delà.

Conclusion: Une petite perle d’horreur des années 1980 qui peut paraître un peu trash aujourd’hui, mais qui est un incontournable pour les fans de genre à Noël.

« Noël noir » (2006)

Un couple d’étudiants hurlants, un meurtrier fou et une maison coupée du monde extérieur – que faut-il de plus à un film d’horreur de Noël bien soigné? C’est ce que pensaient aussi les créateurs de « Black Christmas ». Dans le film, Killer Billy retourne dans son ancienne maison après 15 ans, où plusieurs membres d’un syndicat étudiant l’attendent déjà comme sur un plateau. Et il n’est pas le seul invité non invité …

Conclusion: Assez trash, mais après le cinquième lait de poule, un bon changement par rapport au programme festif régulier.

« P2 – Cris dans le parking » (2007)

Si « P2 – Schreie im Parkhaus » n’était pas prévu pour se produire la veille de Noël, presque personne ne décrirait le thriller d’horreur comme un film de Noël. Après tout, le film parle d’une femme d’affaires détenue et maltraitée par un harceleur dans le parking nocturne de son immeuble de bureaux. Le spectateur n’a donc qu’une seule morale de l’histoire: quitter le travail tôt à Noël et rentrer à la maison!

Conclusion: Si vous avez un faible pour les thrillers d’horreur et que vous voulez échapper au jeu de chambre de votre propre fête de Noël, vous trouverez ici une occasion bienvenue pour applaudir.

« Exportations rares – Une histoire de Noël » (2010)

Si vous le prenez exactement, « Rare Exports » n’est pas un pur film d’horreur de Noël, mais une comédie d’horreur finlandaise. Dans le film, certains ouvriers tentent de trouver le Père Noël pour le vendre au plus offrant. Des conséquences inattendues sont pratiquement programmées.

Conclusion: Seul un réalisateur du pays d’origine du Père Noël peut concocter un complot aussi étrange et s’en tirer sans tige.

« Une histoire d’horreur de Noël » (2015)

Dans plusieurs épisodes, « A Christmas Story » apporte l’horreur à votre écran de télévision à Noël. Un changeling sous le sapin de Noël et une attaque de Krampus ne sont que deux des désagréables incidents de vacances. Et quand même le Père Noël doit faire face à des elfes zombies, le désordre n’est certainement pas loin.

Conclusion: « A Christmas Horror Story » pourrait plaire à ceux pour qui les films de Noël réguliers sont de l’horreur pure. Où pouvez-vous servir autant de personnages d’horreur de Noël en un seul tas?

«Krampus» (2015)

Fêter Noël avec la famille élargie? Ce qui ressemble à de la contemplation pour certains est une pure horreur pour d’autres. La fête de Noël des protagonistes de « Krampus » est tout sauf fluide – et qu’avant même la coupure de courant, Krampus s’approche avec ses elfes infernaux et toutes les personnes impliquées ne se préoccupent que de la survie.

Conclusion: Si vous n’avez jamais eu peur de Knecht Ruprecht étant enfant, vous ne devriez pas manquer ce film d’horreur de Noël, car Krampus va mieux.

« Mieux faire attention » (2016)

Si «Kevin – Seul à la maison» ne va pas assez loin, «Better Watch Out» pourrait être un grand plaisir. Le film d’horreur de Noël s’appuie sur certaines des astuces emblématiques de Kevin McCallister (comme le seau de peinture oscillant), mais les utilise dans une histoire terriblement diabolique. Nous disons simplement: un adolescent essaie de convaincre sa baby-sitter sexy en simulant un cambriolage armé la veille de Noël. Eh bien, bravo.

Conclusion: Assez tordu, méchant et le film d’horreur parfait pour oublier votre visite de Noël chargée.