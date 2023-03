Bluelock: La saison 2 du film à succès anime + annoncée officiellement

Convient pour le début de la dernière Coupe du monde de football avec Bluelock un nouvel anime de football qui devrait conquérir de nombreux cœurs de fans. La série est devenue un grand succès et après la fin de la saison 1 récemment, il y en a déjà eu un 2e saison et un film confirmé.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Les nouveaux projets d’anime Bluelock obtiennent le feu vert

Plus précisément a eu lieu à la fin du Épisode 24 le spectacle d’anime un brève annonceindiquant qu’à la fois une 2ème saison de la série et un film intitulé « Bluelock -Episode Nagi- » obtenir le feu vert ont.

Ce dernier est basé sur celui du même nom manga dérivé, qui montre ce que le personnage Nagi a vécu avant son séjour dans l’établissement éponyme Bluelock. Les deux projets ont actuellement pas encore de date de début.

De plus, étaient six nouveaux personnages confirme quel protagoniste Yoichi Isagi et ses coéquipiers probablement dans la saison 2 de la série animée « Bluelock ». Ces nouveaux personnages sont :

Tabito Karasu Exprimé par Makoto Furukawa (Ogun Montgomery sur Fire Force)

Exprimé par Makoto Furukawa (Ogun Montgomery sur Fire Force) Ryuseï Shido Exprimé par Yūichi Nakamura (Ronaldo dans « 91 Days »)

Exprimé par Yūichi Nakamura (Ronaldo dans « 91 Days ») Léonard Luna Exprimé par Shin’ichirō Kamio ( Makoto Katai dans Komi ne peut pas communiquer )

Exprimé par Shin’ichirō Kamio ( Makoto Katai dans Komi ne peut pas communiquer ) Eita Otoya Exprimé par Kengo Kawanishi (Haruka Hashida sur « Blue Period »)

Exprimé par Kengo Kawanishi (Haruka Hashida sur « Blue Period ») Julien Loki Exprimé par Hiro Shimono (Zenitsu Agatsuma dans Demon Slayer)

Exprimé par Hiro Shimono (Zenitsu Agatsuma dans Demon Slayer) Kenyu Yukimiya Exprimé par Takuya Eguchi (Yūji Terushima dans « Haikyu !! »)

Tabito Karasu dans « Bluelock » Ryûsei Shidô Léonard Luna Eita Otoya Julien Loki © Yukimiya

Le hit d’anime « Bluelock » est basé sur un manga du même nom créé par Muneyuki Kaneshiro (auteur) et Nomura Yusuke (dessins) a été créé. La série Shōnen est disponible depuis août 2018 Magazine hebdomadaire Shōnen de la maison d’édition Kodansha. Jusqu’à présent, j’ai été au Japon 212 chapitres publié. En Allemagne, la série manga est à Rouleau croustillant accessible.

En juin 2022, Blue Lock – EPISODE Nagi, un spin-off lancé par Mangaka Kota Sannomiya est responsable. Comme le titre l’indique, l’histoire tourne autour Nagi préféré des fans, dont l’histoire est explorée ici. Publié dans Bessatsu Shōnen Magazine jusqu’à présent dix chapitres. La série n’est actuellement pas disponible en Allemagne.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

La saison 1 de la série animée Bluelock est réalisée par Tetsuaki Watanabe (« Haikyu !! ») dans le studio huit bits (« Infinite Stratos »). En Allemagne, la saison 1 est disponible sur Crunchyroll à la fois dans le son japonais original avec sous-titres allemands et avec doublage allemand (jusqu’à l’épisode 22).