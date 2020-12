La joie pourrait être la définition de Roblox, et quand vous vous amusez tellement dans le jeu, tout ce que vous voulez faire est de danser, non? Qu’est-ce que c’est? Oh, c’est juste moi?

Comment danser à Roblox

Il suffit de quelques commandes simples pour danser à Roblox. Ces invites de commande devraient fonctionner dans tous les jeux Roblox, alors lancez tout ce que vous avez envie de jouer. La danse fonctionne également sur PC et mobile.

Lorsque vous avez ouvert un jeu Roblox, accédez à la boîte de discussion. Vous pouvez ouvrir la boîte de discussion en appuyant sur le bouton de texte situé en haut à gauche de l’écran, ou vous pouvez appuyer sur « / » sur votre clavier. Il y a trois danses différentes à essayer. Les voici ci-dessous:

Danse 1: / e danse

/ e danse Danse 2: / e danse2

/ e danse2 Danse 3: / e danse3

Entrez ces invites de commande une par une, exactement comme indiqué ci-dessus dans la boîte de discussion. Assurez-vous d’inclure le « / e » pour chaque danse, sinon vous tapez simplement « dance » dans le chat et rien ne se passera. Il peut même être utile de copier les invites de cette page et de les coller dans votre jeu!

Ces commandes de danse sont des alternatives amusantes car elles sont totalement gratuites! Au lieu de vous sentir obligé d’acheter des emotes de danse coûteuses comme la Floss Dance ou la Dorky Dance, vous pouvez toujours jouer avec vos amis à Roblox sans vous sentir exclu. Il suffit de quelques types rapides de clavier, alors allez-y et essayez-le!

Vous avez aimé notre guide sur la danse à Roblox? Consultez nos codes de jeu Roblox pour une liste massive de récompenses gratuites dans vos jeux Roblox préférés. Nous avons également une énorme liste de codes promotionnels remplie d’articles cosmétiques gratuits que vous pouvez ajouter à votre inventaire!