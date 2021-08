Films d’Halloween : Scream Factory révèle de nouveaux extras 4K UHD et des fonctionnalités spéciales

Cette Halloween ne ressemblera à aucun autre. Il arrive chez vous en 4K UHD ! Cela fait 43 ans que le classique Halloween de John Carpenter en 1978 est sorti en salles et a changé le genre d’horreur pour toujours. Le 5 octobre 2021, Halloween et ses suites immédiates peuvent être vécus comme jamais auparavant car ils sont présentés dans la meilleure qualité vidéo et audio jamais réalisée. Scream Factory™ a annoncé la sortie en 4K UHD des 5 premiers films d’Halloween, marquant les débuts nord-américains en 4K UHD pour Halloween II, III, 4 et 5. Dans un clin d’œil passionnant aux fans, Halloween (1978) (Édition Collector) (4K UHD ) présente pour la première fois un retour au négatif original de la caméra ! Chacun de ces films emblématiques bien-aimés sortira dans un étui rigide en édition limitée et comprendra un Blu-ray du film ainsi que des bonus déjà existants.

En plus des sorties passionnantes 4K UHD, Scream Factory propose plusieurs offres exclusives (dans la limite des stocks disponibles) aux fans qui commandent sur shoutfactory.com.

Une affiche présentant une nouvelle pochette de l’artiste Joel Robinson incluse avec chaque achat 4K UHD :

Halloween (1978) (Édition Collector) (4K UHD) + Affiche

Halloween II (1981) (Édition Collector) (4K UHD) + Affiche

Halloween III : Saison de la sorcière (Édition Collector) (4K UHD) + Affiche

Halloween 4 : Le retour de Michael Myers (Édition Collector) (4K UHD) + Affiche

Halloween 5 : La Revanche de Michael Myers (Édition Collector) (4K UHD) + Affiche

Vinyle 7″ (de Sacred Bones Records) avec de la musique nouvellement enregistrée de John Carpenter :

Halloween (1978) (Édition Collector) (4K UHD) + Affiche + Vinyle 7″

Halloween II (1981) (Édition Collector) (4K UHD) + Affiche + Vinyle 7″

Halloween III: Season Of The Witch (Édition Collector) (4K UHD) + Affiche + Vinyle 7″

Une offre qui contient les cinq films en 4K UHD, les cinq affiches et les trois nouveaux disques vinyles 7″ :

Halloween 1-5 + 7″ Vinyle (3x) + Affiches (5x)

Enfin, pour les plus fervents des fans d’Halloween, il y a l’offre ultime. Il contient les cinq films sur 4K UHD, les cinq affiches et les trois nouveaux disques vinyles 7″ – plus un ensemble exclusif de cinq épingles en émail en édition limitée dans une boîte de collection (de nos partenaires chez Gutter Garbs) :

Halloween 1-5 + Vinyle 7″ (3x) + Affiches (5x) + Ensemble de broches en émail

Halloween Édition Collector 4K UHD + Blu-ray

Il y a des années, lors d’une nuit d’Halloween noire et impie, le petit Michael Myers a brutalement massacré sa sœur de sang-froid. Au cours des quinze dernières années, les habitants de Haddonfield se sont reposés facilement, sachant que Michael était enfermé en toute sécurité dans un hôpital psychiatrique… jusqu’à ce soir. Michael s’est échappé et il retournera bientôt dans le même quartier calme pour revivre son horrible meurtre. Car c’est une nuit de mal. Ce soir, c’est Halloween.

Caractéristiques spéciales :

DISQUE 1 : 4K Ultra HD

Audio : DTS-HD Original Mono, DTS-HD Master Audio 5.1, Dolby Atmos – Anglais SDH

NOUVEAU scan 4K du négatif original de la caméra, approuvé par le directeur de la photographie Dean Cundey

Commentaire audio avec John Carpenter et Jamie Lee Curtis

Commentaire audio avec Dean Cundey, Tommy Lee Wallace et Nick Castle

DISQUE 2 : Blu-Ray

Audio : DTS-HD Original Mono, DTS-HD Master Audio 5.1, Dolby Atmos – Anglais SDH

NOUVEAU scan 4K du négatif original de la caméra, approuvé par le directeur de la photographie Dean Cundey

Commentaire audio avec John Carpenter et Jamie Lee Curtis

Commentaire audio avec Dean Cundey, Tommy Lee Wallace et Nick Castle

La nuit où elle est rentrée à la maison Featurette

Featurette Halloween Unmasked 2000

Bande-annonce théâtrale

Bandes-annonces de l’enfer – Adam Rifkin sur HALLOWEEN

Spots TV

Spots radio

Scènes supplémentaires tournées pour la version réseau

Promo TV de diffusion NBC

NOUVELLE galerie d’annonces dans les journaux par Drive-In Asylum

Galerie d’images

DISQUE 3 : Blu-Ray

Audio : DTS-HD Master Audio Mono, 5.1 – Anglais SDH

Synchronisation des couleurs de sortie Blu-Ray d’origine

Entretien vintage avec le producteur/réalisateur Moustapha Akkad

HALLOWEEN : la version étendue (en HD avec des inserts en définition standard)

NOUVEAU The Broadcast Television Cut (en définition standard 1.33:1)

Horror’s Hallowed Grounds – un aperçu des lieux de tournage originaux

Visite en bus de Horror’s Hallowed Grounds depuis la convention HALLOWEEN

Halloween : une vedette au-dessus du reste

Halloween II (1981) (Édition collector) (4K UHD)

Reprenant exactement là où le premier film s’était arrêté, Halloween II suit les mêmes personnages malheureux alors qu’ils rencontrent le maniaque brandissant un couteau qu’ils ont laissé pour mort dans le premier film. L’inhumain Michael Myers est toujours bien vivant et désireux de se venger davantage alors qu’il rôde dans les couloirs déserts de l’hôpital Haddonfield. Alors qu’il se rapproche de sa cible principale, le Dr Loomis (Donald Pleasence) découvre le mystère effrayant derrière les actions du psychopathe fou. Écrit par John Carpenter et Debra Hill, Halloween II est un voyage sombre et effrayant dans la nuit la plus effrayante de l’année.

Caractéristiques spéciales :

DISQUE 1 : 4K Ultra HD

Audio : DTS-HD Master Audio 2.0, 5.1, Dolby Atmos – Anglais SDH

NOUVEAU scan 4K du négatif original de la caméra, approuvé par le directeur de la photographie Dean Cundey

Commentaire audio avec le réalisateur Rick Rosenthal et l’acteur Leo Rossi

Commentaire audio avec l’acteur/cascadeur Dick Warlock

DISQUE 2 : Blu-Ray

Audio : DTS-HD Master Audio 2.0, 5.1, Dolby Atmos – Anglais SDH

NOUVEAU scan 4K 16 bits du négatif original de la caméra, approuvé par le directeur de la photographie Dean Cundey

Commentaire audio avec le réalisateur Rick Rosenthal et l’acteur Leo Rossi

Commentaire audio avec l’acteur/cascadeur Dick Warlock

Le cauchemar n’est pas fini : le making of d’HALLOWEEN II

Horror’s Hallowed Grounds – un aperçu des lieux de tournage originaux

Scènes supprimées avec commentaire audio facultatif de Rick Rosenthal

Fin alternative avec commentaire audio facultatif de Rick Rosenthal

Bande annonce

Bande-annonce théâtrale

Spots TV

Spots radio

Promotion télévisée

NOUVELLE galerie d’annonces dans les journaux par Drive-In Asylum

Galerie de photos de films

Galerie d’affiches et de cartes d’accueil

DISQUE 3 : DVD

Son : Mono

The Television Cut (définition standard 1.33:1)

Scénario de film (DVD Rom)

Halloween III : la saison de la sorcière (Édition collector) (4K UHD)

Un vendeur de jouets terrifié est mystérieusement attaqué. À l’hôpital, il babille et attrape le costume d’Halloween le plus populaire de l’année, un étrange masque de citrouille. Soudain, le docteur Daniel Challis (Tom Atkins, The Fog, Night Of The Creeps) se retrouve plongé dans un terrifiant cauchemar d’Halloween. Travaillant avec la fille du vendeur, Ellie, Daniel fait remonter le masque à la société Silver Shamrock Novelties et à son fondateur, Conal Cochran (Dan O’Herlihy, RoboCop). Ellie et Daniel découvrent le plan d’Halloween choquant de Cochran et doivent l’arrêter avant que les pièges à travers le pays ne rentrent jamais à la maison dans ce thriller terrifiant du scénariste/réalisateur Tommy Lee Wallace (Stephen King’s IT).

Caractéristiques spéciales :

DISQUE 1 : 4K Ultra HD

Audio : DTS-HD Master Audio Mono, Dolby Atmos – Anglais SDH

NOUVEAU scan 4K du négatif original de la caméra, approuvé par le directeur de la photographie Dean Cundey

Commentaire audio avec le scénariste/réalisateur Tommy Lee Wallace

Commentaire audio avec l’acteur Tom Atkins

DISQUE 2 : Blu-Ray

Audio : DTS-HD Master Audio Mono, Dolby Atmos – Anglais SDH

NOUVEAU scan 4K du négatif original de la caméra, approuvé par le directeur de la photographie Dean Cundey

Commentaire audio avec le scénariste/réalisateur Tommy Lee Wallace

Commentaire audio avec l’acteur Tom Atkins

NOUVEAU Tricks, Treats and Terror: The Masks of HALLOWEEN III – une interview avec Justin Mabry de Trick or Treat Studios

Stand Alone: ​​The Making of HALLOWEEN III: SEASON OF THE WITCH

Horror’s Hallowed Grounds – un aperçu des lieux de tournage originaux

Make-up from Scratch – une interview avec le maquilleur Tom Burman

Bande annonce

Bande-annonce théâtrale

Spots TV et promo TV

Spots radio

NOUVELLE galerie d’annonces dans les journaux par Drive-In Asylum

Galerie de photos de films

Galerie d’affiches et de cartes d’accueil

Halloween 4 : Le retour de Michael Myers (Édition collector) (4K UHD)

Il a massacré 16 personnes en essayant d’atteindre sa sœur. Il a été abattu et incinéré, mais l’entité que le Dr Sam Loomis (le légendaire Donald Pleasence) appelle « le mal sur deux jambes » ne mourrait pas. Ce soir, Michael Myers est revenu à la maison… pour tuer ! Cette fois, Michael revient à Haddonfield pour Jamie Lloyd (Danielle Harris, 2009’s Halloween II, The Last Boy Scout) – la fille orpheline de Laurie Strode – et sa baby-sitter Rachel (Ellie Cornell, Halloween 5 : The Revenge Of Michael Myers, House Of Le mort). Loomis peut-il arrêter Michael avant que le massacre impie n’atteigne sa jeune nièce innocente ? Michael Pataki, Sasha Jenson et Kathleen Kinmont co-star dans cette suite fracassante qui a marqué le retour tant attendu à l’histoire originale et reste tristement célèbre pour sa fin surprenante et sa violence graphique.

Caractéristiques spéciales :

DISQUE 1 : 4K Ultra HD

Audio : DTS-HD Master Audio 2.0, 5.1, DVD original 5.1, Dolby Atmos – Anglais SDH

NOUVEAU scan 4K du négatif original de la caméra

Commentaire audio avec les acteurs Ellie Cornell et Danielle Harris

Commentaire audio avec le réalisateur Dwight H. Little et l’auteur Justin Beahm

DISQUE 2 : Blu-Ray

Audio : DTS-HD Master Audio 2.0, 5.1, Original DVD 5.1, Dolby Atmos – Anglais SDH

NOUVEAU scan 4K du négatif original de la caméra

Commentaire audio avec les acteurs Ellie Cornell et Danielle Harris

Commentaire audio avec le réalisateur Dwight H. Little et l’auteur Justin Beahm

Le tournage d’HALLOWEEN 4 : le montage final

Back to Basics – The Making of HALLOWEEN 4 – une featurette en deux parties

Horror’s Hallowed Grounds – un aperçu des lieux de tournage originaux

Bande-annonce théâtrale

Spots TV

NOUVELLE galerie d’annonces dans les journaux par Drive-In Asylum

Galerie d’images

Halloween 5 : La revanche de Michael Myers (Édition collector) (4K UHD)

Parce que l’enfer ne l’aurait pas eu, Michael Myers a survécu à l’explosion de la mine qui l’aurait tué. Un an plus tard, sa jeune nièce traumatisée Jamie (Danielle Harris, Rob Zombie’s Halloween) est horrifiée de découvrir qu’elle a un lien télépathique avec son oncle diabolique… et que l’oncle Michael est sur le chemin du retour à Haddonfield. Mais le Dr Loomis (le légendaire Donald Pleasence) a un nouveau plan pour détruire The Boogey Man dans sa maison d’enfance en utilisant Jamie comme appât. Ce soir, le carnage recommence : Michael Myers revient en force ! Ellie Cornell et Beau Starr reviennent pour cette suite à succès qui présente le gore macabre de KNB EFX Group (The Walking Dead, Army Of Darkness).

Caractéristiques spéciales :

DISQUE 1 : 4K Ultra HD

Audio : DTS-HD Master Audio 2.0, 5.1, Dolby Atmos – Anglais SDH

NOUVEAU scan 4K du négatif original de la caméra

Commentaire audio avec l’acteur Don Shanks et l’auteur Justin Beahm

Commentaire audio avec la réalisatrice Dominique Othenin-Girard et les acteurs Danielle Harris et Jeffrey Landman

DISQUE 2 : Blu-Ray

Audio : DTS-HD Master Audio 2.0, 5.1 – Anglais SDH

NOUVEAU scan 4K du négatif original de la caméra

Commentaire audio avec l’acteur Don Shanks et l’auteur Justin Beahm

Commentaire audio avec la réalisatrice Dominique Othenin-Girard et les acteurs Danielle Harris et Jeffrey Landman

NOUVELLE séquence d’ouverture alternative perdue depuis longtemps avec l’apparition du Dr Death

NOUVEAUX extraits supplémentaires de gore cut pour obtenir une cote R

NOUVEAU Des ténèbres et des ombres – La cinématographie d’HALLOWEEN 5 – une interview avec le directeur de la photographie Robert Draper

Dans Halloween 5

Dead Man’s Party – The Making of HALLOWEEN 5 – une featurette en deux parties

Sur le plateau : images des coulisses

Halloween 5 Original Promo

Horror’s Hallowed Grounds : un aperçu des lieux d’origine du film

Bande-annonce théâtrale

Spots TV

NOUVELLE galerie d’annonces dans les journaux par Drive-In Asylum

Galerie d’images

