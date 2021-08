The Dragon Prince Saison 4: Date de sortie, scénario et chaque mise à jour

– Publicité –



Pensez-vous qu’il y a une chance que la saison 4 de The Dragon Prince soit réalisée après les trois saisons diffusées? C’est possible, mais vous ne le saurez pas avant cet article. Aaron Ehasz, Justin Richmond et Aaron Ehasz ont créé la célèbre série animée sur les demi-frères royaux Callum et Ezran. Rayla est une elfe qui aide la famille royale à protéger Azymodias, un nouveau prince dragon. La série animée sur les créatures surnaturelles est populaire parmi les téléspectateurs. C’est une série populaire, reviendra-t-elle donc pour une deuxième saison ? Voici tout ce que vous devez apprendre.

Statut de renouvellement de la saison 4 de Dragon Prince

Nous sommes heureux de partager de bonnes nouvelles. La saison 4 de Dragon Prince a déjà été renouvelée. Les créateurs de l’émission l’ont renouvelé en 2020 lors du Comic-Con. Ils ont renouvelé la série non seulement pour une quatrième saison, mais pour sept saisons entières. Justin et Aaron ont révélé dans une interview qu’ils prévoyaient de créer une série de sept saisons. Netflix est également prêt et disposé à partager son contenu avec le reste du monde. La série animée surnaturelle de Netflix, cependant, a gagné en popularité.

Les prédictions de la date de sortie de la saison 4 de Dragon Prince

Nous approchons du neuvième mois et septembre devrait nous propulser dans la saison automnale. Les Prince-dragon reste en production, mais il n’y a pas de mot sur la fin. Cela rend une version 2021 moins faisable.

Ehasz a mentionné qu’il aimerait partager des informations avec les fans sur une date de sortie, ou au moins une projection. Richmond n’a pas encore l’information. Étant donné qu’il est maintenant fin 2018, nous pensons pouvoir reposer nos attentes jusqu’en 2022.

Nous considérons toujours février comme un mois de sortie potentiel. Saison 2 a été créée en février 2019 et la troisième saison a suivi en novembre de la même année. Si Netflix prévoit de sortir deux saisons chaque année, alors nous pourrions voir les quatrième et cinquième saisons adopter ce modèle de sortie.

Cela vaut-il la peine d’attendre ?

Ezran, Callum, Rayla et Rayla font tous partie de Xadia et des cinq royaumes humains. Ils tentent de réparer de nombreuses injustices dans la saison 3 de Le prince dragon. Viren et Aaravos ne peuvent pas vider Zym de sa force vitale dans le dernier épisode. La finale de la saison 3 de Dragon Prince peut sembler clore. Zubeia est réveillée et veille sur son fils. Claudia, cependant, révèle que Viren a été ramené à la vie après la révélation de Claudia.

La saison 4 de Dragon Prince n’a pas encore été confirmée. Ehasz rapporte que l’histoire d’amour de Rayla et Callum et l’importance de l’histoire de Claudia (la fille de Virens) seront explorées dans les prochains épisodes de The Dragon Prince. Les critiques et les téléspectateurs ont donné à cette série des notes élevées. IMDb l’a noté 8,4/10. Le spectacle a reçu un soutien écrasant de ses fans.

Impossible de rater cette série Netflix. Il est difficile de trouver une meilleure façon de regarder des animations adaptées au folklore. Cette animation, cependant, est remplie de violence, de conflits, de chaos et de cupidité humaine. Les ennemis paieront le prix de leurs mensonges cachés.