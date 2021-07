Fear Street Part Two: 1978 regorge de succès des années 70 d’artistes comme David Bowie, The Runaways, Thelma Houston et bien d’autres. Voici toutes les chansons de la bande originale.

Prêt pour le deuxième tour ? Bien sûr, vous êtes. Netflix vient de sortir la deuxième partie du Rue de la peur trilogie et il a une autre bande originale emblématique.

La rue de la peur, deuxième partie : 1978 reprend après les événements de La rue de la peur, première partie : 1994, poursuivant la saga de Sarah Fier et de la ville maudite de Shadyside. Rue de la peur 1978 nous ramène dans le temps au Camp Nightwing, avec Sadie Sink dans le rôle d’une jeune Ziggy Berman et Emily Rudd dans le rôle de sa sœur Cindy.

Un peu comme la peur de la rue, première partiela bande-son de , jonchée de bops emblématiques des années 90, peur rue partie deux est empilé avec des pétards des années 70. David Bowie, The Runaways, Kansas, Thelma Houston… Retrouvez toutes les chansons du La rue de la peur, deuxième partie : 1978 bande-son ici.

Fear Street Part Two : 1978 bande originale : chaque chanson du film Netflix. Image : Netflix

Nirvana – « L’homme qui a vendu le monde (de MTV Unplugged) »

Neil Diamond – ‘Le spectacle du salut itinérant de Brother Love’

Les fuyards – ‘Cherry Bomb’

Captain & Tennille – « L’amour nous gardera ensemble »

Chat Stevens – ‘Bitterblue’

Jordyn DiNatale – « Vous blessez toujours celui que vous aimez »

Blue Öyster Cult – ‘(Don’t Fear) The Reaper’

Cat Stevens – « La première coupe est la plus profonde »

Kansas – ‘Continuer son fils capricieux’

David Bowie – ‘Moonage Daydream’

Thelma Houston – ‘Ne me laisse pas comme ça’

Buzzcocks – ‘Jamais tombé amoureux (avec quelqu’un que tu n’aurais pas dû ?!)’

The Mills Brothers – « Tu fais toujours du mal à celui que tu aimes »

Velvet Underground – ‘Sweet Jane’

David Bowie – « L’homme qui a vendu le monde »

Foghat – ‘Slow Ride’

