« La maison de papier : Corée », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

La version coréenne de « The paper house » est disponible sur Netflix à partir du 24 juin 2022.

Bien que le remake soit basé sur l’histoire créée par Álex Pina, il inclut quelques changements.

Après quoi « La maison de papier » a pris fin en décembre 2021, Netflix a décidé de miser sur une version coréenne de la série espagnole à succès. Le remake comporte six épisodes, réalisés par Kim Hong-sun et scénarisés par Ryu Yong-jae.

La fiction mettant en vedette Yoo Ji-tae, Park Hae-soo, Jeon Jong-seo, Lee Won-jong et Park Myung-hoon, entre autres, se déroule sur la péninsule coréenne et selon la description officielle, des voleurs prennent le contrôle de la Monnaie d’une Corée unifiée, qui, selon le professeur, n’a profité qu’à ceux qui ont le plus d’argent.

Alors que les voleurs prévoient de voler 4 milliards de wons et de s’échapper sans laisser de traces, la police tente de les arrêter, ainsi que le cerveau derrière le braquage, le professeur.

La première saison de « La maison du papier : Corée» créé en Netflix seulement le vendredi 24 juin 2022, mais les fans de la série originale et les utilisateurs de la plateforme de streaming réclament déjà un deuxième opus.

« LA CASA DE PAPEL : KOREA », AURA-T-ELLE UNE AUTRE SAISON ?

La reponse courte est oui. Même si Netflix n’a pas officiellement annoncé un nouvel épisode de la version coréenne de « Le vol d’argent« , a indiqué que le remake aurait un total de 12 épisodes, donc, il reste encore six épisodes, ce qui correspond à une deuxième partie ou saison.

À la fin du premier lot d’épisodes, alors que la panique se répand à l’extérieur de la Monnaie, Woojin propose d’entrer avec un caméraman afin que les voleurs puissent montrer que les otages sont sains et saufs. Au cours de cette brève entrevue, plusieurs choses ont bouleversé les plans des deux parties.

D’autre part, le Professeur se retrouve face à face avec un personnage crucial dans l’intrigue de « La maison du papier : Corée”. Qu’est-ce que cela signifie pour les prochains épisodes et pour les braqueurs ? Le chef de gang a-t-il un atout dans sa manche ?

La plate-forme de streaming populaire n’a pas encore révélé quand elle sera diffusée.Money Heist: Corée »Partie 2, mais étant donné qu’il n’y a aucun rapport sur sa production ayant un calendrier de tournage fragmenté, il est probable que les 12 épisodes ont été tournés ensemble. Par conséquent, la nouvelle livraison pourrait arriver fin 2022.

Aussi, si la nouvelle série suit vraiment les traces de la version originale, elle aura non seulement une deuxième saison mais une troisième et même une quatrième.