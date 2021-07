Legally Blonde s’est terminée à l’origine avec Elle et Vivian se retrouvant ensemble

Reese Witherspoon et Selma Blair ont failli jouer les amants dans Legally Blonde.

Les écrivains derrière La revanche d’une blonde ont laissé échapper que la première fin était très différente et impliquait Elle et Vivian ensemble.

C’est indéniable La revanche d’une blonde est l’un des films les plus emblématiques de tous les temps. Non seulement cela a-t-il catapulté Reese Witherspoon au rang de superstar, mais cela nous a également bénis avec des phrases emblématiques comme « pliez-vous et cassez! » et « Je prends le chien, imbécile! » Pourtant, 20 ans plus tard, il reste tout aussi hilarant et touchant de voir Elle Woods devenir l’avocate qu’elle était destinée à être.

Le film se termine avec Elle (Reese Witherspoon) et Vivian (Selma Blair) comme amies, mais cela n’a pas toujours été le cas.

Legally Blonde a à l’origine besoin d’Elle et Vivian en tant que couple lesbien. Photo : Moviestore Collection Ltd / Alamy Stock Photo, Everett Collection Inc / Alamy Stock Photo

S’adressant au New York Times, les scénaristes Kristen Smith et Karen McCullah, et Jessica Cauffiel, qui a joué Margot dans le film, ont révélé : « La première fin était Elle et Vivian à Hawaï dans des chaises de plage, buvant des margaritas et se tenant la main. L’insinuation était soit ils étaient meilleurs amis, soit ils s’étaient mis ensemble de manière romantique. » Nous avons besoin de cette modification.

Hélas, Elle et Vivian n’ont jamais été un couple queer puissant. Le film se termine avec Elle et Vivian passant d’ennemies à meilleures amies, et Elle et Emmett (Luke Wilson) ensemble. Dans la suite, Emmett et Elle sont mariés et, bien qu’Elle soit toujours proche de Vivian, Vivian ne fait pas partie du film.

Cauffiel a également taquiné qu’il y avait une autre fin alternative: « La deuxième ou la troisième fin était un numéro musical sur les marches de la salle d’audience, et quand Elle est sortie, le juge, le jury et tout le monde dans la salle d’audience se sont mis à chanter et à danser. »

Elle a ajouté: « J’attends que quelqu’un le divulgue depuis 20 ans. »

légalement blonde 3 est actuellement en préparation et devrait sortir en mai 2022. Reese revient en tant que Elle, mais on ne sait pas encore qui d’autre sera dans le film. On croise les doigts pour que Vivian revienne et que quelqu’un fasse fuiter cette fin musicale abandonnée.

