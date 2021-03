Fatigué, ça ne peut pas être plus? Allez-y la file d’attente va

Si je pouvais, je crierais cette phrase dans les airs. Les femmes, pour l’amour de Dieu, si la relation est nulle, elles partent. Mais autant que je me brisais la gorge, disputant pendant des heures pourquoi ce mec ou cette relation n’a plus de salut, je mourrais à sec, sur la plage, en hurlant, sans une goutte de sang sur mon corps.

Comme c’est compliqué, quand on est dans une mauvaise situation, de comprendre ça, oui, c’est l’autre. Ce n’est pas vous, c’est lui-même, ma chère. Et non, il n’y a rien au monde que vous puissiez faire pour sauver la situation. Quand c’est fini, c’est fini.

J’entraîne des femmes tous les jours, pratiquement toute la journée. Mais la plupart du temps, c’est comme lancer des perles sur des porcs. Hormis mon énorme frustration face à ces situations, je sais qu’il y a des raisons derrière ces comportements. Ce n’est pas seulement «l’impudeur» ou «ne pas se valoriser» qui en est la cause. Le trou est beaucoup plus bas.

Les femmes apprennent à sauver des relations dès leur plus jeune âge. Vous voyez votre mère, ou votre tuteur, faire cela à votre père. Ou son petit ami. Puis vous pensez, comme je le pensais un jour, à l’âge de cinq ans: « Nous, les filles, devons faire avancer les choses, sinon papa partira. »

Je me souviens après avoir vu un combat homérique de la part de mes parents pensant: «Je ne me battrai jamais avec mon mari» – ceci à l’âge de cinq ans, pensant que c’était la faute de ma mère. En d’autres termes, je suis devenue la gentille fille qui a foiré toute sa vie dans des relations amoureuses.

Réfléchissez davantage à votre amour avec l’article « Que faire pour que la relation fonctionne? »

Mais un jour, nous apprenons. Et j’ai appris. J’ai appris que ce n’est pas la façon dont le groupe joue. Que la relation a deux personnes et que cela dépend des deux. Pire encore, vous n’avez pas le pouvoir magique de donner envie à quiconque d’être avec vous.

Les femmes ont la mauvaise habitude d’essayer de convaincre le gars de rester avec elles. Si je gagnais un centime à chaque fois que j’entendais « Ne voit-il pas que je suis le meilleur qui lui soit arrivé? », Je parlerais directement de ma couverture à Paris. Et, croyez-moi, ce n’est pas le cas. Mais ça pourrait être. Comment essayer d’utiliser les arguments rationnels, pour convaincre quelqu’un de vous aimer?

L’amour est de l’ordre des sentiments, de l’émotion, il n’y a rien de rationnel, pour l’amour de Dieu. Il ne sert à rien de passer des heures dans un éternel DR, à répertorier et à vérifier vos incroyables qualités de femme de ménage, de cuisinière ou de thérapeute.

Ah oui, il y a encore celui-ci, la femme devient thérapeute. Il veut conseiller le pauvre garçon. Expliquez qu’il doit être déprimé et c’est pourquoi il ne veut plus être avec elle. Il essaie de nommer un médecin, un acupuncteur, une merveilleuse mère d’un saint qui est de l’autre côté de la ville, mais rien. Il ne le fera pas, vous savez, il est trop têtu. Têtu.

La seule tête qui se raidit lorsqu’elle se sépare du citoyen est la vôtre. Faites-vous une faveur et vaquez à vos affaires. Entrez dans la salle de sport, prenez des cours de tricot ou de tir, si vous préférez, mais prenez soin de vos intérêts. Si c’est vraiment votre destin, il reviendra. Sinon, vous n’avez pas perdu votre temps précieux.