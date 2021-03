HBO Max lance cet été une option publicitaire moins chère

HBO Max lancera son niveau moins cher et financé par la publicité aux États-Unis en juin, alors que le streamer vise 120 à 150 millions d’abonnés d’ici la fin de 2025. En attendant, il prévoit également de terminer cette année avec 67 à 70 millions d’abonnés dans le monde. , une augmentation par rapport aux 61 millions d’abonnés inscrits fin 2020. La nouvelle a été annoncée avant la journée des analystes et investisseurs de la société, qui apportera plus d’informations sur les futurs projets de HBO Max.

En octobre 2019, HBO Max avait prédit un nombre total compris entre 75 et 90 millions à ce moment-là, mais les choses ont évidemment beaucoup changé depuis lors. À la fin de 2020, le nombre était de 41,5 abonnés lorsqu’il était combiné avec HBO traditionnel. Environ 17,2 millions d’abonnements HBO Max ont été activés par les abonnés HBO d’origine.

« Nous sommes délibérés et stratégiques dans la façon dont nous allouons les capitaux pour investir dans nos domaines de concentration sur le marché de la 5G, de la fibre et de HBO Max, tout en nous engageant à maintenir le dividende aux niveaux actuels et à utiliser les liquidités après dividendes pour réduire la dette », a déclaré le PDG d’AT & T John Stankey dans une déclaration. «Notre priorité numéro un en 2021 est de développer nos relations avec la clientèle. Il ne s’agit pas simplement d’ajouter à notre base de clients. Il s’agit d’élargir les opportunités de croissance dans nos trois domaines de concentration du marché et d’augmenter notre part au sein de chaque marché.

Stankey a ajouté: «Nous nous concentrons sur la création de relations plus profondes avec nos clients actuels pour accroître leur engagement quotidien avec nos produits et services, ce qui nous permet de recueillir des informations plus significatives, de fidéliser et de garder une longueur d’avance sur leurs préférences en constante évolution. la connectivité et le contenu continuent de croître, nous sommes bien placés pour livrer. «

Bien que la pandémie ait été mauvaise pour le cinéma, il semble clair que HBO Max a bénéficié du fait que plus de gens regardent des films à la maison. Désormais, toutes les sorties majeures de films Warner Bros. dans un avenir prévisible seront disponibles sur HBO Max le jour même de leur sortie en salles. Wonder Woman 1984 et d’autres sorties sur le streamer ont certainement attiré beaucoup de nouveaux membres désireux de regarder des sorties en salles à la télévision. Films attendus à venir comme Combat mortel et Space Jam: un nouvel héritage ne fera que faire grimper ces chiffres.

Dans l’état actuel des choses, la plus grosse prise de HBO Max semble être le prix. Le service coûte 14,99 € par mois aux États-Unis, ce qui en fait l’un des streamers les plus chers disponibles sur un marché très encombré. D’autres services de streaming comme Hulu et Peacock ont ​​offert des options moins chères aux abonnés, avec des frais mensuels inférieurs pour le contenu des abonnés avec des pauses publicitaires limitées. Il y a certainement beaucoup de gens qui seraient prêts à s’inscrire pour une version moins chère de HBO Max avec un support publicitaire, et c’est également quelque chose sur lequel la société mise clairement.

Le niveau financé par la publicité de HBO Max sera mis en ligne en juin, mais les frais mensuels pour l’option la moins chère n’ont pas encore été révélés. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

