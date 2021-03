TikTok Gender révèle les faits saillants de l’adoption d’adolescents et d’enfants plus âgés

Plus tôt ce mois-ci, Dan et Charlette Fontaine du Manitoba, au Canada, ont publié une «révélation de genre» sur TikTok pour leur fille nouvellement adoptée, Bianca, 12 ans.

Les révélations traditionnelles de genre sont souvent problématiques en ce qu’elles imposent des rôles de genre binaires et se sont même parfois révélées dangereuses. Mais celle-ci était réconfortante, non seulement parce que Bianca a trouvé une nouvelle famille, mais parce que ses parents ont choisi de l’accueillir alors qu’elle était au-dessus de la tranche d’âge populaire des enfants adoptés.

L’adoption de Bianca était clairement un événement joyeux. Publiée le 5 mars 2021, la vidéo montre la famille célébrant son nouveau statut officiel, alors qu’un panneau en arrière-plan indique «jour de l’adoption».

«Je me demande ce que c’est», dit Charlette en tenant la ficelle d’un gros ballon noir. Dan haussa les épaules de manière exagérée.

Soudain, Biana saute dans le cadre et fait éclater le ballon, inondant la famille de confettis roses. «C’est une fille de 12 ans!» crie-t-elle avec enthousiasme, brandissant une pancarte qui affiche les mêmes mots en majuscules roses.

«Ouais, c’est une fille», applaudit sa mère. Tous les trois ont de larges sourires sur leurs visages, et Bianca commence à sauter de haut en bas de joie.

La légende de la vidéo révèle que Dan et Charlette ont «finalement» adopté Bianca après avoir été leur «belle fille adoptive» pendant «1240 jours» – la famille attendait ce moment depuis plus de trois ans!

Le trio a enfilé des t-shirts sur le thème de Harry Potter dans la vidéo, avec la lecture de Bianca «l’élu» en référence au personnage titulaire de la franchise.

Il y a une histoire en mouvement derrière le surnom.

Charlette a déclaré à Buzzfeed qu’elle et son mari avaient jeté une pièce d’un dollar canadien à Niagara Falls pendant leurs vacances en 2017, souhaitant être retrouvés par un enfant dans le besoin. Quand ils ont été contactés à propos de Bianca quelques heures plus tard, ils savaient que la connexion était censée être.

Charlette adore Harry Potter et a donc été inspirée pour créer le surnom de son nouvel enfant. «C’est pourquoi elle est notre« élue »», dit-elle. «Parce que nous avons jeté le huard et que nous avons été choisis.»

Les téléspectateurs ont jailli de la douce occasion dans les commentaires.

«C’est la seule révélation de genre que je veux voir», a écrit l’un d’eux. « Excellent. Tellement sain.

«Adopter des enfants plus âgés est vraiment incroyable», a souligné un autre. «Les gens ne comprennent pas à quel point il est difficile pour eux d’être adoptés.»

Malheureusement, il est vrai que les enfants plus âgés sont souvent rejetés comme candidats à l’adoption.

Une enquête de 2007 a révélé que seulement 20 pour cent des enfants adoptés dans des foyers d’accueil avaient plus de cinq ans, tandis que près de la moitié étaient des nourrissons de moins d’un an.

Les enfants qui vieillissent hors de la famille d’accueil sans être adoptés ont également tendance à éprouver des difficultés extrêmes dans la vie adulte.

AdoptUSKids.org rapporte que plus de 20 000 personnes quittent la famille d’accueil sans trouver de famille chaque année; et que ces personnes «courent un risque accru d’itinérance, de jeunes parents, de faible niveau de scolarité, de taux de chômage élevés et d’autres résultats défavorables chez les adultes».

Charlette Fontaine était consciente de cette triste divergence quand elle et son mari ont choisi d’accueillir Bianca. À l’origine, elle voulait adopter un bébé, mais elle a changé d’avis en sachant que les enfants plus âgés avaient également besoin d’un foyer.

«Ce qui m’est vraiment resté dans la classe d’adoption, c’est que parfois les enfants de plus de 2 ans sont classés comme« inadoptables »parce que personne ne veut vraiment d’un enfant qui n’est pas un bébé», a déclaré la nouvelle mère. « Et cette déclaration là-bas est restée avec moi et cela m’a brisé le cœur. »

Charlette et Dan ne sont pas les premiers à encourager l’adoption d’enfants plus âgés sur TikTok.

Kristina Herrera est une défenseure de l’adoption des adolescents sur la plate-forme. Elle partage des informations sur l’adoption d’adolescents et tente de briser les stéréotypes qui conduisent souvent à des préjugés à leur encontre.

Herrera a elle-même une fille adoptive de seize ans, qui est souvent présentée dans ses vidéos.

Une utilisatrice du nom de Danielle a également adopté une adolescente alors qu’elle était célibataire dans la vingtaine.

À Noël, elle a partagé une vidéo de son fils ouvrant avec enthousiasme la nouvelle PlayStation 5 qu’elle avait achetée pour lui. L’adolescent est visiblement ravi alors qu’il déchire le papier d’emballage du présent.

«Adopter une adolescente et devenir mère célibataire à 26 ans n’est pas facile», lit-on dans le texte, «mais ces moments en valent la peine.»

Ces articles montrent clairement les avantages de l’adoption d’un adolescent, et beaucoup d’autres conviendraient que la décision est extrêmement gratifiante.

Selon Allana Pratt, experte en intimité et auteure, ces récompenses émotionnelles sont ressenties par toutes les personnes impliquées.

«Adopter un enfant plus âgé qui peut se sentir oublié, non pertinent, non souhaitable est un beau cadeau courageux à offrir à un enfant», a déclaré Pratt. «Vous changerez leur trajectoire de vie pour savoir qu’ils sont dignes d’amour, de soutien et de soins, quoi qu’il arrive.»

Au-delà de l’enfant en question, «donner cet amour et voir cet enfant s’épanouir sera une inspiration pour tous», a expliqué Pratt.

Par exemple, la décision d’adopter un enfant plus âgé a amené les Fontaines à leur nouvelle fille, Bianca, éclairant la vie des trois membres de la famille.

D’autres ont également été touchés lorsqu’ils ont vu le message TikTok.

«En tant que personne adoptée à 15 ans, c’est absolument merveilleux!» a commenté un spectateur avec un lien personnel avec l’histoire.

L’immense soutien que les Fontaines ont reçu à la suite de la vidéo est grandement apprécié.

«Je suis tellement submergée par tout le soutien positif», a déclaré Charlette. «C’est absolument magnifique.»

Le lien que Bianca partage avec sa nouvelle famille est encore plus beau.

