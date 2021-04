Outlander: Date de sortie de la saison 5 sur Netflix

L’attente est terminée! Fans de Outlander Partout dans le monde, ils auront enfin ce qu’ils attendaient le plus: la saison cinq incluse dans le catalogue Netflix. Après un an sans donner de nouvelles de la série à succès, le géant du streaming a décidé de donner une date de publication exacte.

Comme on le sait, Outlander Ce n’est pas une bande à l’origine de Netflix, mais de Starz Play, la chaîne américaine qui a donné à Diana Gabaldón les moyens de capturer ses livres sur le petit écran. À tel point que, dans le pays nord-américain, ils ont déjà apprécié la cinquième tranche, mais maintenant c’est au reste du monde.







Même ainsi, la production de la fiction n’a pas perdu de temps et Ils sont déjà au milieu du tournage de la sixième saison. Après avoir longtemps été incapables de revenir sur le plateau en raison de la pandémie, Sam Heughan, Catriona Balfe et toute la distribution ont pu se réunir début mars de cette année.

Mais, comme si cela ne suffisait pas, Starz a également confirmé le renouvellement de Outlander pour une septième saison, avant même la sortie de la sixième. De plus, pour ajouter plus de joie aux adeptes de l’histoire d’amour entre Jamie et Claire Fraser, il y a neuf livres sur Gabaldon, il est donc probable qu’il y aura une série pendant un certain temps.

Désormais, en attendant la confirmation du renouvellement pour les huitième et neuvième saisons, il n’y a rien de mieux que de continuer à profiter de ce qui va arriver à Jaime dans son rôle de propriétaire foncier aux États-Unis. Ce sera le 11 mai 2021 quand Netflix montre la révolution des treize colonies où les Frasers doivent prendre parti, tandis que Claire innove en médecine et que Brianna révèle des secrets inattendus.